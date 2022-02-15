Все новости

Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой

15.02.2022 21:47
1 211
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Система торговли криптовалютой является финансовой пирамидой, способной лишить правительство страны механизмов контроля над экономикой. Об этом со ссылкой на зампреда Резервного банка Индии (RBI) Раби Санкара сообщил во вторник телеканал NDTV.

По словам Санкара, «цифровые активы угрожают финансовой независимости и подрывают финансовую целостность страны». «Мы также видели, что криптовалюты не подходят под определение денежной единицы, актива или товара, у них нет денежных потоков, собственной ценности. Они сродни пирамиде Понци (первая финансовая пирамида в США. — Прим. ТАСС) и, возможно, даже хуже», — заявил он.

«Торговля криптовалютой может разрушить валютную, банковские системы и в целом способности правительства контролировать экономику», — подчеркнул Санкар.

Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что правительство республики проведет консультации о криптовалюте, после которых примет решение относительно ее «запрета или не запрета». При этом она отметила, что объявленный ранее налог в 30% на доходы от цифровых активов не означает, что криптовалюты получили законный статус.

В настоящее время в Индии обсуждается законопроект о регулировании криптовалют. Его первый вариант предполагал запрет всех «частных криптовалют», однако допускал исключения для продвижения технологии блокчейн. При этом предусматривалось создание собственной официальной цифровой валюты в стране. Предполагалось, что документ будет рассмотрен парламентом в осеннюю сессию, однако этого не произошло. Также его нет в повестке проходящей бюджетной сессии парламента.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Мошенники начали обманывать россиян через фейковые приложения для инвестиций в газ
Рубль немного укрепляется, индекс Мосбиржи повышается на утренних торгах
Инвестдайджест Банки.ру: обнадеживающий рост на рынках, а на СПБ Бирже теперь торгуют по выходным
Мировые цены на нефть заметно снизились по итогам торгов вторника