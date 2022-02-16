Страховщики сообщили о частом отсутствии у начинающих водителей и таксистов полисов ОСАГО

Согласно статистике страховщиков, чаще всего в ДТП попадают водители такси и начинающие автомобилисты, пишут «Известия» со ссылкой на данные АИС ОСАГО, уточняя, что при этом у них может не быть полиса ОСАГО.

Страхование автогражданской ответственности для молодых водителей и таксистов обходится в приличную сумму. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что 19-летнему жителю Москвы придется заплатить за полис почти 17 тыс. рублей. Электронный полис такой водитель приобрести не сможет. У таксистов дела обстоят еще сложнее: средняя премия для легковых такси по итогам 2021 года составляет 19 529 рублей, сообщает РСА. Под вопросом стоит и сама доступность полиса обязательного страхования.

«По данным различных исследований, лишь 30% таксистов на текущий момент могут похвастаться правильно оформленным полисом ОСАГО. Оставшиеся либо оформляют полис, не указывая использование транспортного средства в качестве такси, либо вовсе выезжают на дорогу без страховки», — рассказал главный юрист онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.ру» Антон Алферов.

Связано это с тем, что таксисты попросту не могут оформить полис. Страховщики знают о законодательных лазейках, которые позволяют месяц рассматривать заявление о страховании, так чтобы в итоге не заключить договор ОСАГО. В итоге таксисты либо терпят убытки от простоя, поскольку не могут выйти в рейс из-за отсутствия полиса, либо оформляют полис как частные лица, даже не рассчитывая получить страховую выплату, сообщил юрист.

На уровень аварийности среди молодых водителей влияет не только недостаточный навык вождения, но и малый отрицательный опыт. По словам генерального директора автошколы «Звездный мост» Николая Морозова, молодые водители имеют слабое представление о последствиях даже мелких ДТП. «Это потеря времени при оформлении ДТП, обращении в страховую компанию, поиске деталей, ремонтной мастерской, ожидание транспортного средства из ремонта», — пояснил он.

Дурным примером становятся известные блогеры, выкладывающие в соцсети видео с различными нарушениями ПДД. Исполнительный директор коммуникационного агентства iMARS Communications Александр Ревский считает, что это становится для многих провоцирующим фактором и приводит к появлению желания «повторить» или «быть не хуже». «Выход фильма «Форсаж» в 2001 году сильно исказил отношение к вождению, — подчеркнул он. — На экране быстрое вождение не кажется сложным. Выход все новых фильмов об уличных гонщиках, а также известные автоблогеры на дорогих автомобилях, нарушающие правила, не улучшают ситуацию».

По мнению экспертов, справиться с проблемой аварийности можно, лишь когда молодые водители сами будут стремиться к безопасному вождению. Морозов рассказал, что курсы по защитному вождению в основном посещают водители коммерческого автотранспорта. И посетовал, что государство не стимулирует обычных автомобилистов повышать свои навыки. Он предположил, что можно было бы давать вычет на автомобильный налог или скидки на ОСАГО за ежегодное прохождение контраварийных курсов.