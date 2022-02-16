Страховщики сообщили о частом отсутствии у начинающих водителей и таксистов полисов ОСАГО

Согласно статистике страховщиков, чаще всего в ДТП попадают водители такси и начинающие автомобилисты, пишут «Известия» со ссылкой на данные АИС ОСАГО, уточняя, что при этом у них может не быть полиса ОСАГО.
Страхование автогражданской ответственности для молодых водителей и таксистов обходится в приличную сумму. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что 19-летнему жителю Москвы придется заплатить за полис почти 17 тыс. рублей. Электронный полис такой водитель приобрести не сможет. У таксистов дела обстоят еще сложнее: средняя премия для легковых такси по итогам 2021 года составляет 19 529 рублей, сообщает РСА. Под вопросом стоит и сама доступность полиса обязательного страхования.
«По данным различных исследований, лишь 30% таксистов на текущий момент могут похвастаться правильно оформленным полисом ОСАГО. Оставшиеся либо оформляют полис, не указывая использование транспортного средства в качестве такси, либо вовсе выезжают на дорогу без страховки», — рассказал главный юрист онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.ру» Антон Алферов.
Связано это с тем, что таксисты попросту не могут оформить полис. Страховщики знают о законодательных лазейках, которые позволяют месяц рассматривать заявление о страховании, так чтобы в итоге не заключить договор ОСАГО. В итоге таксисты либо терпят убытки от простоя, поскольку не могут выйти в рейс из-за отсутствия полиса, либо оформляют полис как частные лица, даже не рассчитывая получить страховую выплату, сообщил юрист.
На уровень аварийности среди молодых водителей влияет не только недостаточный навык вождения, но и малый отрицательный опыт. По словам генерального директора автошколы «Звездный мост» Николая Морозова, молодые водители имеют слабое представление о последствиях даже мелких ДТП. «Это потеря времени при оформлении ДТП, обращении в страховую компанию, поиске деталей, ремонтной мастерской, ожидание транспортного средства из ремонта», — пояснил он.
Дурным примером становятся известные блогеры, выкладывающие в соцсети видео с различными нарушениями ПДД. Исполнительный директор коммуникационного агентства iMARS Communications Александр Ревский считает, что это становится для многих провоцирующим фактором и приводит к появлению желания «повторить» или «быть не хуже». «Выход фильма «Форсаж» в 2001 году сильно исказил отношение к вождению, — подчеркнул он. — На экране быстрое вождение не кажется сложным. Выход все новых фильмов об уличных гонщиках, а также известные автоблогеры на дорогих автомобилях, нарушающие правила, не улучшают ситуацию».
По мнению экспертов, справиться с проблемой аварийности можно, лишь когда молодые водители сами будут стремиться к безопасному вождению. Морозов рассказал, что курсы по защитному вождению в основном посещают водители коммерческого автотранспорта. И посетовал, что государство не стимулирует обычных автомобилистов повышать свои навыки. Он предположил, что можно было бы давать вычет на автомобильный налог или скидки на ОСАГО за ежегодное прохождение контраварийных курсов.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание перестраховочного пула на рынке ОСАГО. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, уточняет ТАСС.15.02.2022 17:37
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