ВТБ обнаружил новую схему мошенничества с блокировкой «единого лицевого счета в ЦБ»

ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Под предлогом подозрительной операции, которая якобы проведена у клиента, злоумышленники предупреждают его о возможной «блокировке единого лицевого счета в Центробанке» и пытаются получить сведения о финансовом состоянии пользователя для последующих атак, рассказали в кредитной организации.

По данным экспертов ВТБ по кибербезопасности, мошенники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции и все средства клиента заблокированы на «едином лицевом счете в ЦБ» (вымышленном, как подчеркивают в ВТБ). Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка. Тем самым собеседника пытаются успокоить и расположить к дальнейшему диалогу.

Для восстановления доступа к средствам на «едином лицевом счете» «сотрудники кол-центра» предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. «Основная цель мошенников в этой схеме — не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя. Они задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Ненавязчиво полученная информация о финансовом состоянии клиента может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета», — предупреждают в ВТБ.

«Мошенники применяют такую схему для получения информации, которую они используют в дальнейшем для более прицельных атак на клиента. Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра, действительно, не станет уточнять. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы «усыпить» внимание клиента. При этом ненароком озвученная персональная информация может сработать против вас уже через некоторое время, когда вы, возможно, даже забудете о состоявшемся разговоре. Мы призываем сохранять бдительность и напоминаем, что работу с клиентами как физическими лицами ведут только коммерческие банки, никаких «единых лицевых счетов в Центральном банке» у граждан нет и быть не может и в реальной жизни такая ситуация просто невозможна», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Лента новостей Банки пожаловались на неэффективную блокировку звонков с подменой номера В ВТБ предлагают ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров, а также обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу. 03.02.2022 11:40

По его словам, блокировка звонков мошенников пока выполняется сотовыми операторами на недостаточно высоком уровне. За декабрь ВТБ получил более 370 тыс. обращений от клиентов по подозрительным телефонным звонкам, в январе этого года — еще по 360 тыс. звонков. ВТБ считает, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и призывает ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров. Для более эффективной борьбы с телефонными мошенниками нужно обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу, полагают в ВТБ.



В сообщении указано, что за прошлый год банк спас средства более чем 77 тыс. клиентов на общую сумму свыше 22 млрд рублей и отразил более 1,35 млн атак мошенников, что на треть превышает результат 2020 года. При этом клиенты, по оценке ВТБ, становятся более финансово грамотными: за прошедший год они в три раза реже раскрывали свои личные данные мошенникам.