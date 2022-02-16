Российские индексы уверенно растут, рубль остается в плюсе в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ стартовали в среду уверенным ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:11 мск был в плюсе на 1,88% к уровню закрытия предыдущих торгов и составлял 3 667,89 пункта. Индекс РТС повысился на 2,82% — до отметки 1 540,29.

«Внешний фон на открытии основных торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. На геополитическом фоне западные предупреждения о вторжении РФ на Украину не реализовались», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед основной сессией эксперт спрогнозировала, что в ее начале «российские фондовые индексы выйдут в плюс, отыгрывая отсутствие негативных геополитических факторов, а также стабилизацию цен на нефть и другие сырьевые товары». «На данный момент устрашающие прогнозы западных стран о российском вторжении на Украину не оправдываются, что как минимум на время позволит покупателям вздохнуть с облегчением. Обстановка тем не менее остается неопределенной, а переговоры стран по безопасности в Европе продолжаются. На западных площадках в середине недели будут оценивать макроэкономические данные, а вечером — протоколы заседания ФРС», — пишет Кожухова.



«Сегодня российский рынок может продолжить расти, — дает прогноз главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев. — Основными факторами станут улучшение внешнего фона, а также высокие цены на товарных рынках. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи сегодня может попытаться достичь отметки 3 700 пунктов».



Рубль в начале основных торгов продолжает демонстрировать некоторое укрепление к иностранным валютам: на 10:01 курс доллара расчетами «завтра» равнялся 75,12 рубля (минус 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,33 рубля (минус 17 копеек). Курсовые диапазоны составляют 75,07—75,47 рубля за доллар и 85,3—85,57 рубля за евро.

«Рубль по-прежнему чувствует поддержку от сокращения геополитического риска», — указывает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.



По словам главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егора Жильникова, накануне «ключевым фактором, поддержавшим позиции рубля, выступил пятилетний CDS (кредитный дефолтный своп — страховка от риска невыполнения контрагентом финансовых обязательств. — Прим. Банки.ру) на Россию, который на фоне обнадеживающих геополитических новостей опустился к 220 пунктам».

«Сегодня мы ожидаем выхода курса доллара в более фундаментально обоснованный диапазон при текущем страновом риске в 73—75 рублей с ориентиром на его середину. Отметим, что, по нашим оценкам, показатель российских CDS имеет потенциал для большего снижения, а соответственно, у рубля сохраняется коридор для развития нового витка удорожания», — указывает Жильников.



«На политическом позитиве и отсутствии на бирже Банка России продолжает укрепляться рубль, — констатирует главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. — Сегодня пара доллар/рубль будет тестировать поддержку 74,8—75 [рублей], а в случае пробоя целью движения станет район 73. Более крепким рубль мы пока не видим».

