Все новости

УБРиР обновил депозитную линейку

16.02.2022 12:05
3 992
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Уральский Банк Реконструкции и Развития

Уральский Банк Реконструкции и Развития меняет линейку вкладов. Как сообщили в УБРиР, основным продуктом станет вклад «Правильный выбор», а вклады «Удобный» и «Удобный онлайн» теперь недоступны для оформления. Также меняется бонусная система повышения ставок для онлайн-вкладов.

По информации на сайте банка, «Правильный выбор» предлагает различные сроки размещения в диапазоне от 91 до 1 080 дней. Минимальная сумма составляет 50 тыс. рублей при открытии депозита в офисе банка и 1 тыс. при его оформлении онлайн. Вклад можно пополнять в течение первых 390 дней, при этом ставка зависит, помимо срока размещения, от размера остатка: процент растет при достижении порогов в 450 тыс. и 1 млн рублей.

Ставка по вкладу «Правильный выбор» при его открытии в офисе и подключении пакета услуг «Все под контролем» может составить до 9,63%, следует из релиза УБРиР. Там уточняется, что у оформивших пакет появляется возможность частично снимать деньги без потери дохода, бесплатно совершать до двух переводов каждый месяц, получать справки о наличии вклада и СМС-информирование по вкладу.

Доход до 10,27% годовых доступен для тех, кто оформит вклад в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР, указано в сообщении. Там уточняется, что теперь вклад «Правильный выбор», открытый дистанционно, позволяет клиенту управлять доходностью при подключении опции «Больше плюсов» и совершении покупок по картам УБРиР (дебетовым и кредитным). Чем больше сумма покупок, тем выше ставка: надбавка может составлять до 1,25% годовых ежемесячно, следует из релиза. Ранее такая возможность была только у клиентов с накопительными счетами. Кроме повышенной ставки, опция «Больше плюсов» предусматривает сервис СМС-уведомлений.

Опция «Больше плюсов», подключенная один раз, распространяется на все вклады и счета клиента, указано в сообщении УБРиР.

Согласно материалам банка, проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, при этом вышеуказанные максимальные ставки актуальны при выборе капитализации процентов.

Самые популярные вклады с онлайн-заявкой

Выбор пользователей Банки.ру
Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
9.2% от 50000 300
Открыть
Лиц.№ 429
9.7% от 10000 367
Лиц.№ 705
9.5% от 100000 368
Лиц.№ 3311
от 9% от 50000 365
Лиц.№ 2272
от 8.25% от 30000 91
Лиц.№ 2998

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

«Зенит» повысил ставки по премиальным валютным вкладам
Новикомбанк ввел новый валютный вклад
Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам
​Банковская группа ТКБ повысила ставки по вкладам и накопительным счетам