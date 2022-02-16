УБРиР обновил депозитную линейку

Уральский Банк Реконструкции и Развития меняет линейку вкладов. Как сообщили в УБРиР, основным продуктом станет вклад «Правильный выбор», а вклады «Удобный» и «Удобный онлайн» теперь недоступны для оформления. Также меняется бонусная система повышения ставок для онлайн-вкладов.

По информации на сайте банка, «Правильный выбор» предлагает различные сроки размещения в диапазоне от 91 до 1 080 дней. Минимальная сумма составляет 50 тыс. рублей при открытии депозита в офисе банка и 1 тыс. при его оформлении онлайн. Вклад можно пополнять в течение первых 390 дней, при этом ставка зависит, помимо срока размещения, от размера остатка: процент растет при достижении порогов в 450 тыс. и 1 млн рублей.

Ставка по вкладу «Правильный выбор» при его открытии в офисе и подключении пакета услуг «Все под контролем» может составить до 9,63%, следует из релиза УБРиР. Там уточняется, что у оформивших пакет появляется возможность частично снимать деньги без потери дохода, бесплатно совершать до двух переводов каждый месяц, получать справки о наличии вклада и СМС-информирование по вкладу.

Доход до 10,27% годовых доступен для тех, кто оформит вклад в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР, указано в сообщении. Там уточняется, что теперь вклад «Правильный выбор», открытый дистанционно, позволяет клиенту управлять доходностью при подключении опции «Больше плюсов» и совершении покупок по картам УБРиР (дебетовым и кредитным). Чем больше сумма покупок, тем выше ставка: надбавка может составлять до 1,25% годовых ежемесячно, следует из релиза. Ранее такая возможность была только у клиентов с накопительными счетами. Кроме повышенной ставки, опция «Больше плюсов» предусматривает сервис СМС-уведомлений.

Опция «Больше плюсов», подключенная один раз, распространяется на все вклады и счета клиента, указано в сообщении УБРиР.



Согласно материалам банка, проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, при этом вышеуказанные максимальные ставки актуальны при выборе капитализации процентов.