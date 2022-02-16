Платформу цифрового рубля протестируют с компаниями-финпосредниками

Работу платформы цифрового рубля планируется протестировать как с кредитными организациями, так и с компаниями — финансовыми посредниками. В настоящее время Банк России получил десять дополнительных заявок от банков и других участников финрынка, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Мы получили десять дополнительных заявок от банков и других участников рынка. Нам важно протестировать операции с цифровым рублем не только с банками, но и с компаниями, которые либо уже являются финансовыми посредниками, либо планируют ими стать в перспективе», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время начался первый этап тестирования платформы. Будет протестирован выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги, реализацию смарт-контрактов, а также взаимодействие с Федеральным казначейством.

«Если же говорить о начале второго этапа тестирования, то мы планируем перейти к нему осенью этого года», — добавили в пресс-службе ЦБ.



Накануне Банк России объявил о начале тестирования платформы цифрового рубля и первых успешных переводах в цифровых рублях между гражданами. Уточнялось, что из пилотной группы, включающей 12 банков, к платформе подключились три банка. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Позднее в ВТБ и Промсвязьбанке сообщили, что это они успешно провели операции.