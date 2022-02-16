Банк России в 2021 году выявил на 73% больше нелегальных компаний и финансовых пирамид

Банк России в 2021 году выявил 2 679 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других — с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее, указано в обзоре регулятора.

В частности, выявлена 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году — 821).

Такую динамику объясняют в ЦБ несколькими факторами: «Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети».

По данным Центробанка, более половины финпирамид, действовавших в Интернете, привлекали средства клиентов в криптовалюте либо предлагали им вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. «Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламировали инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически», — указывает регулятор.

Большинство выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — 812 из 860 — предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве иностранных брокеров, и почти все пытались «завоевывать» клиентов в онлайне. Напомним для сравнения, что в России сейчас только четыре форекс-дилера с лицензией ЦБ РФ.

Также сообщается, что по инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тыс. сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.

«Мы рекомендуем людям быть внимательнее, анализировать и оценивать все финансовые предложения, особенно те, которые касаются инвестиций. Инвестирование всегда сопряжено с риском. Поэтому надо пользоваться услугами только настоящих профессионалов, имеющих лицензию Банка России. Реестры всех легальных участников рынка размещены на сайте Банка России. Мы публикуем также так называемый предупредительный список — перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники! Если же вам стало известно о таких схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет быстрее разоблачить злоумышленников», — обращается к гражданам представитель регулятора — директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

Уточним, что, согласно данным сайта ЦБ, список игроков с признаками нелегальной деятельности на финрынке включает сейчас 4 106 компаний.



«В 2022 году акцент в работе Банка России по противодействию незаконным практикам на финансовом рынке будет сделан на раннем предупреждении граждан о рисках, связанных с нелегальными схемами, и на ограничении распространения нелегальной деятельности через соцсети и мессенджеры», — указывают в ЦБ.

Как пишет в материале на эту тему РБК, Лях прогнозирует, что в ближайшем будущем нелегальные субъекты станут использовать метавселенные. «С ростом использования метавселенных мошенники будут идти туда, чтобы обмануть людей. Поэтому Банк России будет искать нелегальных субъектов и там», — заявил он на брифинге.



«В течение 2021 года активную поддержку финансовым пирамидам, распространению, рекламе финансовых пирамид оказывали популярные блогеры, особенно региональные», — в свою очередь цитирует Ляха ТАСС. По его словам, финансовые пирамиды используют в своих рекламах ссылки на мировые бренды, а также названия финансовых и нефтегазовых компаний. Вместе с тем увеличилось количество финансовых пирамид под видом онлайн-игр. Они «заманивают людей своей простотой и обещанием мгновенной доходности при условий небольших денежных вложений», при этом в основном подобные проекты ориентированы на молодежь. Лях уточнил, что с сентября 2021 года регулятор выявил 64 игровых проекта с признаками финансовых пирамид.