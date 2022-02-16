Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяц

Средний совокупный (пенсия + зарплата) доход работающих пенсионеров составляет около 66 тыс. рублей в месяц, а их пенсия — 14 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд и данные Пенсионного фонда.

При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составляет почти 19 тыс. рублей, уточнили в министерстве.

«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров — 14 тысяч рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тысяч рублей ежемесячно», — рассказали в министерстве.

В декабре прошлого года средняя пенсия в России составляла 15 842 рубля, следует из данных Росстата. Реальные пенсии (с учетом инфляции) в декабре 2021 года сократились на 2,9% по сравнению с декабрем 2020-го и на 0,8% по сравнению с ноябрем 2021-го, говорится в материалах статистического ведомства.