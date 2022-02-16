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Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяц

16.02.2022 14:12
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Источник
Известия

Средний совокупный (пенсия + зарплата) доход работающих пенсионеров составляет около 66 тыс. рублей в месяц, а их пенсия — 14 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд и данные Пенсионного фонда.

При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составляет почти 19 тыс. рублей, уточнили в министерстве.

«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров — 14 тысяч рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тысяч рублей ежемесячно», — рассказали в министерстве.

В декабре прошлого года средняя пенсия в России составляла 15 842 рубля, следует из данных Росстата. Реальные пенсии (с учетом инфляции) в декабре 2021 года сократились на 2,9% по сравнению с декабрем 2020-го и на 0,8% по сравнению с ноябрем 2021-го, говорится в материалах статистического ведомства.

16.02.2022 13:31

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Комментарии

5
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Irina)
16.02.2022 14:21
<p>Какое редкое враньё.</p>
<p>Большинство пенсионеров подрабатывает занимаясь неквалифициорованным трудом (с соответствующей зарплатой) и основная причина того что им приходится работать это крохотная пенсия.</p>
<p>Нет, есть и такие пенсионеры кто в сумме получает куда больше заявленных 66 тысяч в месяц, верю. Но говорить что это средний доход работающего пенсионера? </p>
9
Вкладобес
Вкладобес
16.02.2022 15:03
<p>Irina), Нужно посчитать медианный доход пенсионера, а не средний, как с недавних пор считают и пишут во многих СМИ о зарплатах. Не идеальное решение, но более адекватно отражает реальность. </p>
0
geokis
geokis
16.02.2022 15:27
<p>работающие пенсы - олигархи, т.к. средний класс 20 килорублей получает </p>
2
Steven Cohen
Steven Cohen
16.02.2022 15:45
<p>Почему они до сих пор не заблокированы за распространение фейков ...где они видели зп в стране 50тр тем более у пенсов </p>
1
Gizmo_1891
16.02.2022 15:54
<p>Вкладобес, </p>
<p>да если 99 пенсионеров получает по 20 тыс. и 1 один "предприимчивый пенсионер" получает 4,5 млн. то средняя получится 66тыс.</p>
<p>а если посчитать медианный то получится 20 тыс.</p>
<p>вот так и играют со статистикой кому как удобно... </p>
4

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