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Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам

16.02.2022 21:41
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Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Национальный Стандарт

Банк «Национальный Стандарт» с 16 февраля изменил условия привлечения денежных средств во вклады, повысив процентные ставки по всей линейке срочных вкладов в рублях, сообщили в кредитной организации.

По специальным депозитам «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн» (открываются на сумму от 5 тыс. рублей) ставка увеличена при размещении на срок от 190 дней и на 370 дней.

Ставки по вкладу «Зимний стандарт»:

  • от 5 тыс. до 30 тыс. рублей на 190 дней — 9/9,18*%; на 370 дней — 8,55/8,9*%;
  • от 30 000,01 до 100 тыс. рублей на 190 дней — 9,1/9,29*%; на 370 дней — 8,6/8,95*%;
  • от 100 000,01 до 1 млн рублей на 190 дней — 9,2/9,39*%; на 370 дней — 8,7/9,06*%;
  • от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей на 190 дней — 9,3/9,49*%; на 370 дней — 9/9,39*%;
  • от 100 000 000, 01 рубля и выше на 190 дней — 9,3/9,49*%; на 370 дней — 9/9,39*%.

здесь и далее * — эффективная процентная ставка

Ставки по вкладу «Зимний стандарт Онлайн»:

  • от 5 тыс. до 30 тыс. рублей на 190 дней — 9,1/9,29*%; на 370 дней — 8,65/9,01*%;
  • от 30 000,01 до 100 тыс. рублей на 190 дней — 9,2/9,39*%; на 370 дней — 8,7/9,06*%;
  • от 100 000,01 до 1 млн рублей на 190 дней — 9,3/9,49*%; на 370 дней — 8,8/9,17*%;
  • от 1 000 000, 01 до 100 млн рублей на 190 дней — 9,4/9,6*%; на 370 дней — 9,1/9,5*%;
  • от 100 000 000, 01 рубля и выше на 190 дней — 9,4/9,6*%; на 370 дней — 9,1/9,5*%.

В случае досрочного изъятия полной суммы вклада в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 4% годовых. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

Изменились ставки по вкладу «Новый стандарт» (процентная ставка составляет от 7,05% до 9,5% годовых), по вкладу «Новый стандарт Онлайн» ставки на 0,1 процентного пункта выше, чем по вкладу «Новый стандарт» (составляют от 7,15% до 9,60% годовых). Ставка зависит от срока и суммы размещения.

По вкладам «Сберегательный стандарт» и «Сберегательный стандарт Онлайн» доходность увеличилась и составляет от 6,95% до 9,3% годовых и от 7,05% до 9,4% годовых соответственно, также зависит от срока и суммы размещения. По вкладам предусмотрена ежемесячная выплата процентов на текущий счет.

Вклад «Пенсионный стандарт» можно открыть на сумму от 10 тыс. рублей, с ежемесячной выплатой процентов на текущий счет, процентными ставками от 7,3% до 9,3% годовых — в зависимости от срока размещения.

Вклад «Платиновый стандарт» открывается (с ежемесячной капитализацией процентов) с процентными ставками от 7,85% до 8,15%. Доходность зависит от срока и суммы неснижаемого остатка.

По вкладам «Универсальный стандарт» и «Универсальный стандарт Онлайн» доходность увеличилась и составляет от 6,55% до 7,5% годовых и от 6,65% до 7,6% годовых соответственно, также зависит от срока и суммы неснижаемого остатка. По вкладам предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Доходность по вкладу «Здоровый стандарт Онлайн» (открывается на срок 370 дней от 15 тыс. рублей) с ежемесячным начислением процентов и капитализацией составила 8,7% годовых, а по вкладу «Здоровый стандарт» (открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей) доходность сохранилась и составляет 8,25% годовых.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, предлагаемых банком, кроме вкладов «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн», «Новый стандарт Онлайн» и «Новый стандарт». По вкладам с условиями пополнения имеется ограничение на внесение денежных средств — прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.

По вкладам «Универсальный стандарт», «Универсальный стандарт Онлайн» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме вклада «Платиновый стандарт», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения ( при расторжении в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется, при условии нахождения денежных средств во вкладе сроком: до 90 дней — исходя из процентной ставки 0,01% годовых; от 91 до 189 дней — исходя из ставки 4,35% годовых; от 190 до 270 дней — исходя из ставки 4,4% годовых; от 271 до 369 дней — исходя из ставки 4,5% годовых. По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

В случае невостребования вкладчиком суммы вклада в день возврата вклада договор пролонгируется на срок, указанный в договоре. Пролонгация производится на условиях, действующих в банке по данному виду вклада на момент пролонгации. Пролонгация договора прекращается после принятия банком решения о прекращении привлечения денежных средств физических лиц во вклады данного вида.

«Вклады «Зимний стандарт Онлайн», «Здоровый стандарт Онлайн», «Универсальный стандарт Онлайн», «Сберегательный стандарт Онлайн» и «Новый стандарт Онлайн» предусматривают заключение, расторжение договора вклада и проведение операций по вкладу исключительно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «интернет-банк». Подключение услуги «интернет-банк» возможно при наличии действующего счета. Вклад «Пенсионный стандарт» открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (справки)», — предупредили в банке.

Условия действительны до 28 февраля 2022 года включительно.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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