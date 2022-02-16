Новикомбанк ввел новый валютный вклад

Новикомбанк предлагает клиентам срочный валютный вклад «Верный курс» с выплатой дохода в конце срока. Новый финансовый продукт оформляется в долларах и евро. Как сообщили в кредитной организации, воспользоваться предложением можно до 1 августа 2022 года.

Минимальная сумма вклада составляет 1 тыс. долларов или евро. Ставка автоматически увеличивается при переходе суммы в новый размерный диапазон. Пополнение возможно в период до 1 февраля 2023 года без ограничения сумм.

Максимальная ставка для вклада в долларах составляет 1,3%, а в евро — 0,8% годовых. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада. Срок размещения составляет 732 дня.

Уточняется, что открывать и пополнять вклады можно без посещения офиса в мобильном приложении или интернет-банке.