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Новикомбанк ввел новый валютный вклад

16.02.2022 21:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Новикомбанк

Новикомбанк предлагает клиентам срочный валютный вклад «Верный курс» с выплатой дохода в конце срока. Новый финансовый продукт оформляется в долларах и евро. Как сообщили в кредитной организации, воспользоваться предложением можно до 1 августа 2022 года.

Минимальная сумма вклада составляет 1 тыс. долларов или евро. Ставка автоматически увеличивается при переходе суммы в новый размерный диапазон. Пополнение возможно в период до 1 февраля 2023 года без ограничения сумм.

Максимальная ставка для вклада в долларах составляет 1,3%, а в евро — 0,8% годовых. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада. Срок размещения составляет 732 дня.

Уточняется, что открывать и пополнять вклады можно без посещения офиса в мобильном приложении или интернет-банке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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