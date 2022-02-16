МЭР: отставание России от внедряющих технологии 5G стран может к 2024 году стать критическим

Россия к моменту отложенного запуска сетей 5G в 2024 году может достичь критического уровня отставания от других стран в развитии инфраструктуры и сервисов. Об этом говорится в «Белой книге», представляющей исследование высоких технологий в России и за рубежом, которая была размещена в среду на сайте Минэкономразвития РФ.

«Страны, уже начавшие внедрять 5G, сформировали значительный задел в этой области и обладают существенным преимуществом как по доле на рынках флагманских продуктов, так и по уровню зрелости и степени проникновения технологий. С учетом отложенного запуска сетей 5G в России (до 2024 года) образующийся к этому моменту разрыв может достичь критических значений как в отношении уровня развития инфраструктуры сетей 5G, так и степени готовности сервисов на их основе», — говорится в документе.

Внедрение сетей связи пятого поколения и сервисов на их основе уже не является исключительно технологической и инфраструктурной задачей, отмечают авторы «Белой книги». Вопрос их развития является фактором повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Отмечается, что 72 страны уже запустили сервисы 5G, более 460 операторов из 137 стран инвестируют в пилотные разработки и проводят тестовые запуски. Применение сетей 4G и 5G постепенно охватывает различные отрасли экономики и социальную сферу, а развитие научных исследований в этой области способствует появлению новых исследовательских центров и индустриальных полигонов, отмечают эксперты.

«В нашей стране создание опытных образцов и внедрение конкретных продуктов на основе технологий 5G в настоящее время идет медленнее, чем в ведущих странах. Тем не менее есть ряд отечественных решений, которые можно считать успешными. В первую очередь это разработки программного обеспечения для телеком-операторов», — уточняется в «Белой книге».

Эксперты также отметили, что в области фундаментальных и прикладных исследований Россию можно отнести к категории стран «с достаточно высоким потенциалом в области 5G». В частности, в стране уже ведется работа над отдельными элементами комплексного решения для этих сетей, которая будет завершена в 2022—2023 годах. Это позволит «несколько нивелировать проблему поздних сроков старта разработки», уточнили они.



«Тем не менее сегодня по уровню развития базовых технологий 5G Россия отстает от мировых лидеров на три — пять лет, что проявляется в отсутствии достаточных мощностей по производству элементной базы, необходимой для телекоммуникационного оборудования. Наметилось и определенное отставание в области коммерческого внедрения цифровых платформ и сервисов, а также в выделении необходимого радиочастотного ресурса и развертывании инфраструктуры сетей 5G», — добавили авторы документа.

В качестве решений этих проблем эксперты предлагают ускорить создание в стране полигонов на базе отраслевых предприятий и мегаполисов, а также сфокусироваться на повышении эффективности развивающих технологии 5G консорциумов, которые объединяют усилия научных центров, предприятий, вузов и финансовых структур. России также необходимо осуществлять «экспортную экспансию» в этой области, которая бы обеспечила коммерческий успех отечественной продукции, считают авторы исследования.

Документ был подготовлен Минэкономразвития РФ по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова совместно с НИУ ВШЭ, центрами Национальной технологической инициативы, профильными ведомствами и компаниями-лидерами.