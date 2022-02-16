​Средняя стоимость аренды жилья на российских курортах за год выросла на 20%

Средняя стоимость одних суток аренды жилья на российских морских курортах за год выросла на 20%, с 1,93 тыс. до 2,32 тыс. рублей, следует из предоставленного «РБК-Недвижимостью» обзора аналитиков сервиса «Суточно.ру» (сравнивались показатели декабря — января 2021 и 2022 годов). В трех городах отмечено снижение ставок аренды.

На 17% ставки снизились в Евпатории (до 1,37 тыс. рублей) и Алупке (до 2,56 тыс.), на 14% — в Гурзуфе (до 2,38 тыс.). Такую динамику в компании связывают с низким зимним спросом. Сейчас ставки аренды на крымских курортах примерно вдвое уступают летнему уровню, отмечают в «Суточно.ру».

Самый существенный рост ставок относительно прошлой зимы — в два раза до 3,4 тыс. рублей за сутки — отмечен в Керчи. Ставки существенно выросли в Симеизе (+66% до 2,99 тыс. рублей), Судаке (+63% до 1,6 тыс. рублей) и Ялте (+40% до 3,72 тыс.).

По росту числа бронирований относительно прошлой зимы лидируют Евпатория (+60%), Ялта (+45%) и Феодосия (+35%). В Керчи бронирований стало больше на 34%, в Алуште — на 32%, Севастополе — на 27%. Прирост спроса на размещение в Судаке составил 25%, в Гурзуфе — 17%, в Симеизе — 19%, в Алупке — 6%.



«В Ялте и Севастополе сейчас забронировано около 40% жилья. На остальных курортах — от 30% до 40%, но многие арендодатели закрывают даты не потому, что у них занято, а потому, что они не сдают жилье зимой. Но в целом предложений много, найти подходящий вариант сейчас довольно легко, цены ниже летних почти вдвое», — говорит основатель, владелец и генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Недавно в ЦИАН составили рейтинг российских курортов с максимальным ростом цен на вторичное жилье. Лидером рейтинга стал Геленджик с ростом на 132,8%. В первую тройку вошли балтийские курорты Светлогорск (113%) и Зеленоградск (101,5%).