МЭР назвало лидеров среди регионов по производительности труда

Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия лидируют среди российских регионов по показателям производительности труда. Об этом сообщает Минэкономразвития, которое впервые составило соответствующий рейтинг в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Список из 49 регионов разбит на три части: лидеры, средняя группа и отстающие субъекты РФ. Вне рейтинга были оценены регионы, которые вступили в нацпроект в 2021 году.

«При подсчете 20 показателей оценивают бинарно, за исключением роста производительности труда. Составители смотрели, как широко в регионе используют программы нацпроекта и сколько предприятий повысили производительность не менее чем на 5%», — поясняется в релизе.

В 12 регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, также там активнее используются предлагаемые в рамках нацпроекта программы поддержки. В эту группу помимо вышеупомянутых Кубани, Ростовской области и Башкирии вошли Татарстан, Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.

«Цель рейтинга — выявить образцовые регионы и напомнить обо всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга. Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру», — комментирует директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Александр Молодцов.

Предприятия регионов средней группы реже прибегают к однопроцентным займам от Фонда развития промышленности и участвуют в программе экспортной акселерации. В числе отстающих всего четыре субъекта РФ, но их от средней группы отделяют один-два балла.

Промежуточные рейтинги производительности труда будут формироваться на протяжении года: 30 апреля, 31 августа и 31 декабря. Итоговый рейтинг публикуется не позднее 15 декабря следующего года. Это связано с методикой подсчета производительности труда.



«Лидер рейтинга получает право принимать у себя ежегодный федеральный форум «Производительность-360». Это главная площадка в стране для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда», — указано в релизе МЭР.