Путин утвердил упрощение контроля над активами компаний, перешедших в юрисдикцию РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении контроля над активами компаний, прошедших процедуру редомициляции (перерегистрации) на территории специальных административных районов в РФ.

Соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в законы «О защите конкуренции» и «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Он направлен на стимулирование развития специальных административных районов и деофшоризацию российской экономики.

Законом предусмотрено устранение ряда административных барьеров. Речь идет о получении обязательных согласований при совершении сделок, направленных на восстановление ранее утраченного контроля бенефициарного владельца над иностранной компанией в случае ее регистрации в качестве международной на территории САР в России.

До утверждения этого документа ряд сделок по приобретению крупных долей и пакетов акций в компаниях РФ требовали согласования с Федеральной антимонопольной службой. Закон освобождает от этой необходимости сделки, направленные на восстановление прежним бенефициаром утраченного им после 17 марта 2014 года контроля над иностранной компанией в случае ее редомициляции в САР в качестве международной.

Согласно закону, обойтись без обращения в ФАС возможно будет при соблюдении трех условий: представление сведений о бенефициарном владельце при регистрации в САР, осуществление сделок в течение десяти лет с даты этой регистрации, указанные сделки должны повлечь установление контроля бенефициара в том же объеме, который существовал ранее.