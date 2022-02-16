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МИнБанк выплатил 200 тыс. рублей штрафа за рекламу с иностранными словами

16.02.2022 21:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Индустриальный Банк

Арбитражный суд Астраханской области признал законным решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы о привлечении Московского Индустриального Банка к административной ответственности за ненадлежащую рекламу, финучреждению пришлось выплатить штраф. Об этом в среду, 16 февраля, сообщается на сайте Астраханского УФАС.

Как указывают в ведомстве, «объектом рекламирования в рассматриваемом случае стали услуги по получению семейной банковской карты, а также получение медицинских услуг в виде неограниченных дистанционных консультаций терапевта или педиатра, психолога и двух консультаций профильных специалистов на выбор для взрослых и детей с помощью семейной банковской карты».

В ходе проверки эксперты областного управления ФАС выявили в действиях МИнБанка нарушение антимонопольного законодательства, заключавшееся, в частности, в том, что текст рекламы содержал иностранные слова, перевод которых на русский язык в буклете отсутствовал. Это «может привести к искажению смысла информации», указывают в Астраханском УФАС, не уточняя, о каких иностранных словах идет речь.

Астраханское УФАС вынесло постановление о штрафе для МИнБанка по делу об административном правонарушении. Банк с ним не согласился и обратился в арбитражный суд. «В ходе рассмотрения дела в арбитражных судах двух инстанций в удовлетворении исковых требований ПАО «МИнБанк» было отказано», — говорится в релизе.

В настоящее время штраф в размере 200 тыс. рублей уплачен, сообщает Астраханское УФАС.

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