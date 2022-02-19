​МТС Банк запустил оплату интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана

МТС Банк объявил о запуске нового сервиса по оплате услуг интернет-провайдеров Таджикистана и Узбекистана для всех пользователей без комиссии и с начислением кэшбэка 1%.



«Оплатить Интернет в Таджикистане и Узбекистане можно без комиссии через сервис «МТС Деньги» или в приложении «МТС Банк» с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС, PAY-сервисов Apple/Google / Samsung pay, а также с электронных кошельков «МТС Деньги». До конца 2022 года планируется реализовать данный сервис в приложении «Мой МТС». За каждый платеж начисляется кэшбэк в размере 1%. Для оплаты достаточно указать номер лицевого счета», — говорится в релизе.

Ранее МТС Банк реализовал сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Western Union, Contact и Юнистрим с выплатой наличными, переводы по номеру карты на банковские карты Uzcard/HUMO в Узбекистане, Элкарт в Кыргызстане, Корти Милли в Таджикистане, на иностранные карты Visa и Mastercard, а также переводы по номеру телефона на счета клиентам крупнейших банков Таджикистана, а также сервисы оплаты услуг мобильных операторов стран СНГ.

