Банки смогут контролировать операции с криптовалютами

Банки смогут контролировать трансакции с цифровыми валютами, однако это потребует значительных затрат на создание новой системы, а ее внедрение займет от шести месяцев до года, пишут «Известия» со ссылкой на игроков рынка. Такой механизм близок к биржевому, поэтому одна из российских площадок может заняться торговлей цифровыми валютами с мировым рынком, предложили кредитные организации.

По словам министра финансов Антона Силуанова, запретить криптовалюты в России невозможно, а их риски можно контролировать. На брифинге 16 февраля он выступил за то, чтобы банки и биржи отвечали за идентификацию держателей криптовалют и их регулирование. Ранее в Минфине предложили концепцию, согласно которой банки с универсальной лицензией смогут контролировать оборот криптовалют. В их функционал войдет отслеживание таких операций, выявление незаконных сделок, идентификация клиентов, хранение информации о трансакциях в течение как минимум пяти лет, банковское обслуживание участников сделок с монетами, предоставление данных по запросам ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга и т. д. Концепцию поддержали все ведомства, кроме ЦБ.

В ряде кредитных организаций поддержали предложения Минфина и сообщили, что готовы контролировать оборот цифровых активов. Однако это потребует значительных расходов на интеграцию сервиса, покупку ПО, автоматизацию, штат сотрудников финансового мониторинга и на подразделение комплаенса, так как сегмент цифровых валют высокорисковый и необходим детальный анализ, сообщила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. Она уточнила, что на текущий момент нет четкого понимания, как отслеживать операции подобного рода, и каждая организация будет вырабатывать меры по контролю самостоятельно. При этом внедрение нового функционала займет от шести месяцев до года.

Свою систему обмена криптовалют каждому банку разрабатывать не нужно, такой механизм очень близок к биржевой деятельности, и как минимум одна из российских бирж будет готова торговать цифровыми валютами и обеспечивать связь с мировым рынком, считает председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов. При этом сервис для проверки законности происхождения крипты не готов, сейчас возможно только отделять новые монеты от уже побывавших в обороте.

В Райффайзенбанке согласны, что в дальнейшем для развития системы необходимо появление специальной биржи по примеру Московской и СПБ Биржи, где будут совершаться такие операции и доступ к которой получат авторизованные банки. Спрос на использование криптоактивов для инвестиций и средств взаиморасчетов уже высокий, отметил руководитель управления клиентского счастья компании Кирилл Матвеев.

Банки смогут организовать контроль за оборотом криптовалют, технически проблем не возникнет ни с конвертацией, ни с расчетами, ни с другими функциями, сообщил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. При этом, даже если биржа будет участвовать в контроле криптовалют, осуществление оборота — это компетенция банков, а биржа может, например, определять котировки, спрос и предложение.

При этом расходы на создание новой системы банки смогут компенсировать за счет комиссий для держателей криптовалют, считает эксперт. В первую очередь за новый сектор возьмутся крупнейшие участники рынка, для них доля расходов на техническое обеспечение будет менее существенна, чем для остальных. На создание такой системы у них может уйти несколько месяцев, резюмировал Тосунян.