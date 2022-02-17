Глава Минфина США признала неизбежность глобальных последствий антироссийских санкций

Глобальные последствия санкций против России, которые готовит Запад на случай агрессии против Украины, неизбежны. Как передает РБК, об этом заявила AFP министр финансов США Джанет Йеллен.

«Конечно, мы хотим, чтобы Россия понесла самые большие издержки», — сказала она. «Но мы признаем, что санкции будут иметь глобальные последствия», — отметила глава американского Минфина.

По ее словам, казначейство вместе с европейцами разрабатывает меры, которые могут затронуть российских лиц и компании в случае вторжения и включать экспортный контроль, эти ограничения «будут иметь серьезные последствия для российской экономики».

При этом Вашингтон признал опасения по поводу возможного влияния санкций на энергетические рынки. Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты и ЕС работают над тем, чтобы обеспечить Европу поставками нефти и газа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз обезопасил себя, подготовившись к возможным перебоям с поставками газа из России.

The Times писала об опасениях британских чиновников, что из-за возможных санкций Запада Москва может сократить поставки топлива в Европу, используя свои природные ресурсы как оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал материал издания примером «фейковой истерии». США и Европа тем временем начали подыскивать новых поставщиков газа.



Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил о наличии плана по минимизации последствий возможных ограничительных мер, включая отключение России от SWIFT и запрет на долларовые трансакции банков. Все обязательства перед валютными вкладчиками будут выполнены, заверил он.