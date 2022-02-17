Фондовые индексы РФ снижаются в начале основных торгов, рубль — по-прежнему в минусе

Основные фондовые торги в РФ открылись в четверг снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 1,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 593,2 пункта. Индекс РТС опустился на 1,8% — до отметки 1 497,13.

«Внешний фон на открытии основных торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. На геополитическом фронте вновь неспокойно после сообщений об украинских атаках на Луганскую народную республику», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Перед началом основной сессии она предсказала уход российских фондовых индексов в минус на фоне сообщений об усилении напряженности на границе России и Украины. «НАТО также не признает факт отвода части российских войск после учений, что обеспечивает сохранение базы недавнего конфликта», — добавляет Кожухова. «В четверг инвесторы продолжат следить за изменением геополитического фона, а также будут ждать корпоративных и макроэкономических новостей. Золото возобновило рост <...>, выполняя роль актива-убежища», — указывает эксперт.



«Опасаемся, что сегодня российский рынок может прервать рост предыдущих двух дней из-за ухудшения внешнего фона. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в течение сегодняшних торгов может вновь опуститься под отметку 3 600 пунктов», — заявил до начала основных торгов в РФ главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.



Рубль перед стартом основной сессии дешевеет к доллару и евро, как и ранее в ходе утренней сессии. На 9:55 курс доллара расчетами «завтра» составлял около 75,66 рубля (плюс 41 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,96 рубля (плюс 26 копеек). Курсовые диапазоны составляют 75,31—75,86 рубля за доллар и 85,4—86,12 рубля за евро.

По словам Кожуховой, как доллар, так и евро еще обладают нереализованным потенциалом краткосрочного снижения в районы 74 и 84,4 рубля соответственно.



«Сильного падения курса рубля не ждем. Российскую валюту продолжит поддерживать профицит предложения долларов и евро вследствие высоких цен на основные позиции российского экспорта и отсутствие покупок валюты в рамках бюджетного правила. Сильным сопротивлением по паре доллар/рубль выступает район 77 [рублей]. Пока не начнутся боевые действия, эта отметка должна устоять», — рассуждает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



«На утро четверга формируется негативный фон для рубля: фьючерсы на нефть Brent, как и на индексы США, находятся под давлением. При этом очередной поток неблагоприятных геополитических новостей может отразиться на росте российских CDS (кредитный дефолтный своп — страховка от риска невыполнения контрагентом финансовых обязательств. — Прим. Банки.ру), а соответственно, ослаблении рубля. Отметим, что в утреннюю сессию рубль смотрится слабее других торгующихся валют ЕМ. Сегодня ожидаем, что пара доллар/рубль может закрепиться выше 76 рублей на фоне геополитической неопределенности, однако данная динамика скорее будет носить локальный характер», — указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

