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Эксперт: несколько факторов указывают на слом текущего инфляционного тренда в России

17.02.2022 14:41
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ТАСС

Все больше факторов свидетельствует о вероятном сломе текущего инфляционного тренда на горизонте ближайших месяцев, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 5 по 11 февраля замедлилась до 0,13% с 0,29% неделей ранее.

«Постепенно появляется все больше сигналов и факторов, свидетельствующих о вероятном сломе текущего инфляционного тренда на горизонте ближайших месяцев», — сказала Сафина ТАСС.

«Дополнительным опережающим индикатором снижения инфляционного давления может выступить динамика цен производителей в январе, которые, по данным Росстата, резко замедлили темп роста — до 23,1% в годовом выражении (после 28,5% в декабре). А по сравнению с декабрем 2021 года цены производителей продемонстрировали символический рост на 0,1%, что во многом было связано со снижением цен в добыче нефти на 6,4% и падением цен в добыче угля на 5,6%», — отметила Сафина.

По ее словам, помимо высокой базы 2021 года, сейчас наблюдается активная переориентация населения с потребительской на сберегательную модель поведения. «По данным Банка России, в декабре был зафиксирован рекордный за шесть лет прирост средств на депозитах физических лиц — 1,5 триллиона рублей, тогда как объем кредитного портфеля населения вырос в декабре на «скромные» 358 миллиардов рублей», — уточнила эксперт.

По словам Сафиной, в целом можно констатировать, что текущие уровни мировых цен на топливно-энергетические товары, так и цены на большинстве других сырьевых рынках, достигли своего локального максимума, отражая «коронавирусный фактор» — активное восстановление мировой экономики, реализацию отложенного спроса, сбои в цепочках поставок.

«Таким образом, можно ожидать дальнейшей тенденции на стабилизацию цен производителей в экспортно ориентированных сырьевых отраслях», — заключила Сафина.

Если бы Центробанк не начал весной прошлого года повышать ставку, инфляция сегодня была бы гораздо выше 10%. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке глава Банка России Эльвира Набиуллина (текст выступления приводится на сайте ЦБ).

 11.02.2022 20:16

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Комментарии

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Б.Е.С.
17.02.2022 14:52
<p>
По словам Сафиной, в целом можно констатировать, что текущие уровни мировых цен на топливно-энергетические товары, так и цены на большинстве других сырьевых рынках, достигли своего локального максимума, отражая «коронавирусный фактор» — активное восстановление мировой экономики, реализацию отложенного спроса, сбои в цепочках поставок.
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<p>Девушка, снимите свои розовые очки и осознайте новую реальность - сокращение производства и рост цен.</p>
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<p>чем-то нужно покрывать убытки до 2008 и после него! </p>
<p>ибо объективно никто и нигде поэтому поводу не шевелился.</p>
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<p>хотя вру </p>
<p>- ДОМ.РФ (не банк) планомерно формирует облигации под недвигу, а после выдачу денег под эти фантики. для экономики это еще та лотерея.</p>
<p>- корпорация в лице банка МСБ - раздала деньги и получила заработную плату. результат ожидаем</p>
<p></p>
<p>по Министерствам пройтись?</p>
<p></p>
<p></p>
2
user-26987299524
17.02.2022 15:32
<p>Наташа, в магазины надо ходить !</p>
2
огмогм
17.02.2022 16:10
<p>А рядом, строчкой выше, статья - доллар подорожал на 71 коп., евро на 86.</p>
0
47439
17.02.2022 16:14
<p>А еще инфляция сильно срижается по ночам )</p>
0
Steven Cohen
Steven Cohen
17.02.2022 17:36
<p>Лишь бы что молоть за бюджетные те народные деньги </p>
0

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