Эксперт: несколько факторов указывают на слом текущего инфляционного тренда в России

Все больше факторов свидетельствует о вероятном сломе текущего инфляционного тренда на горизонте ближайших месяцев, считает руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 5 по 11 февраля замедлилась до 0,13% с 0,29% неделей ранее.

«Постепенно появляется все больше сигналов и факторов, свидетельствующих о вероятном сломе текущего инфляционного тренда на горизонте ближайших месяцев», — сказала Сафина ТАСС.

«Дополнительным опережающим индикатором снижения инфляционного давления может выступить динамика цен производителей в январе, которые, по данным Росстата, резко замедлили темп роста — до 23,1% в годовом выражении (после 28,5% в декабре). А по сравнению с декабрем 2021 года цены производителей продемонстрировали символический рост на 0,1%, что во многом было связано со снижением цен в добыче нефти на 6,4% и падением цен в добыче угля на 5,6%», — отметила Сафина.

По ее словам, помимо высокой базы 2021 года, сейчас наблюдается активная переориентация населения с потребительской на сберегательную модель поведения. «По данным Банка России, в декабре был зафиксирован рекордный за шесть лет прирост средств на депозитах физических лиц — 1,5 триллиона рублей, тогда как объем кредитного портфеля населения вырос в декабре на «скромные» 358 миллиардов рублей», — уточнила эксперт.

По словам Сафиной, в целом можно констатировать, что текущие уровни мировых цен на топливно-энергетические товары, так и цены на большинстве других сырьевых рынках, достигли своего локального максимума, отражая «коронавирусный фактор» — активное восстановление мировой экономики, реализацию отложенного спроса, сбои в цепочках поставок.



«Таким образом, можно ожидать дальнейшей тенденции на стабилизацию цен производителей в экспортно ориентированных сырьевых отраслях», — заключила Сафина.