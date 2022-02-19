Изменения по ипотеке: «Сбер» и Альфа-Банк повысили ставки, «Тинькофф» запускает новую схему

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк во второй раз за текущий месяц повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта в зависимости от программы. Теперь получить кредит на покупку готового или строящегося жилья клиенты «с улицы» могут под 11,8—12,3% годовых, на строительство жилого дома — под 12,1%, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 11,8%, на покупку гаража или машино-места — под 12%. Обновленная процентная ставка по программе «Ипотека Плюс» составляет 10,9% годовых. Воспользоваться ею могут заемщики, у которых сумма кредита при покупке строящегося или готового жилья составляет более 8 млн рублей (ранее — более 12 млн рублей). Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, стало возможно под 11% годовых. Процентная ставка по военной ипотеке теперь составляет 10,2% годовых.

Альфа-Банк повысил ставки по базовым программам кредитования. Размер повышения составил до 1,3 процентного пункта в зависимости от программы. Теперь получить в банке кредит на покупку строящегося жилья клиенты «с улицы» могут под 11,89—12,39% годовых. Кредит на покупку готового жилья предоставляется под 12,19—12,69% годовых при приобретении квартиры и под 13,19% годовых — при покупке жилого дома с земельным участком. Рефинансировать действующий ипотечный кредит стороннего банка стало доступно под 11,99% годовых при залоге квартиры и 12,99% годовых — при залоге жилого дома с земельным участком. Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости квартиры в строящемся доме, 15% — от стоимости готовой квартиры и 50% — от стоимости дома с земельным участком. Сумма финансирования может достигать 70 млн рублей, а срок — 30 лет. Для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении недвижимости у партнеров банка предоставляется скидка к ставке в размере 0,4 п. п. При отказе клиента от личного и/или титульного страхования ставка увеличится на 2 п. п. При неподтвержденном доходе надбавка к ставке составляет 0,5 п. п.

«Тинькофф» анонсировал запуск цифровой ипотеки. Как сообщили в банке, его схема ипотечного кредитования не имеет аналогов на российском рынке: оформление документов и выдача кредита будут происходить полностью онлайн, клиентам не нужно будет приезжать в офис ни на одном этапе сделки, включая оформление электронной подписи. На первом этапе клиентам «Тинькофф» будет доступно рефинансирование ипотечных кредитов других банков. До конца 2022 года банк также запустит оформление ипотеки на первичное и вторичное жилье. В рамках ипотечного кредитования «Тинькофф» обещает на всех этапах полностью сопровождать сделку, включая взаимодействие с Росреестром. Клиенту даже не нужно будет ходить в многофункциональный центр — банк самостоятельно зарегистрирует залог и безопасно произведет все расчетные операции между покупателем и продавцом, подчеркивается в релизе. Все документы по ипотечной сделке будут подписываться в электронном виде — с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, которую банк выпустит для клиента в случае необходимости. Представитель «Тинькофф» приедет к клиенту в удобное место и время.



Райффайзенбанк одним из первых системно значимых банков начал применять ПВР-подход к оценке рисков кредитного портфеля ипотек. Решение согласовано Банком России. Отмечается, что ПВР- (или IRB-) подход к оценке кредитного риска основан на внутренних рейтингах банка. Он применяется для расчета нормативов достаточности капитала к кредитному портфелю. Такая оценка является более точной и позволяет банкам экономить капитал, показывая более высокую его достаточность. Впервые Райффайзенбанк начал применять ПВР-подход в отношении корпоративного кредитного портфеля еще в феврале 2019 года. Сейчас банк перевел на ПВР более 60% кредитного портфеля и продолжает подключать к новой методике расчета кредитных рисков остальные сегменты бизнеса. Согласно внутренней оценке, полностью переход на ПВР произойдет в течение 2022 года.

Банк «Зенит» предложил клиентам скидку в 0,3 п. п. к ставке по ипотеке на покупку недвижимости по программам «Недвижимость в новостройке» и «Недвижимость на вторичном рынке» при первоначальном взносе от 40%. Клиенты могут оформить кредит по специальной ставке от 9,59% годовых. Кроме того, банк увеличил максимальную сумму кредита до 40 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 20 млн рублей в других регионах РФ. Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости жилья, его можно оплатить в том числе за счет средств материнского капитала. Срок кредита — от трех до 25 лет.

Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на покупку индивидуального дома не старше двух лет у застройщика или первого собственника: ставка снижена на 3,1 п. п. Кроме того, с 40% до 20% снижен первоначальный взнос по кредиту. Оформить ипотеку можно по ставке от 9,8%, срок кредитования — до 30 лет. Минимальная ставка доступна зарплатным клиентам, сотрудникам медицинской или научной сферы, подтверждающим доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Банк также снизил ставки по ипотеке с господдержкой на 0,15 п. п. Теперь получить льготный кредит на покупку квартиры в новостройке, индивидуальное строительство жилого дома или приобретение жилого дома с земельным участком клиенты «с улицы» могут под 5,75% годовых. Обновленная ставка по льготной военной ипотеке составила 6,25%. Одновременно банк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1,5 п. п. в зависимости от программы.

Абсолют Банк снизил процентную ставку по одной из самых востребованных ипотечных программ — «Семейной ипотеке» на 0,25%. Оформить льготную ипотеку в «Абсолюте» теперь можно по ставке 5,74% годовых на срок до 30 лет. Получить кредит на покупку квартиры или рефинансировать существующую ипотеку в Абсолют Банке по семейной программе с господдержкой могут не только семьи с двумя детьми, но и родители, чей единственный ребенок появился на свет с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. В качестве первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения кредита в Абсолют Банке заемщики могут использовать материнский капитал. Подать заявку и получить одобрение можно дистанционно на сайте банка.

Челябинвестбанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой. Кредит по такой программе теперь можно получить под 6,1% годовых. Согласно условиям программы, ипотека выдается на квартиру в новом или строящемся многоквартирном доме либо на покупку жилого дома с земельным участком. Недвижимость должна приобретаться непосредственно у застройщика. Минимальный первоначальный взнос при покупке квартиры — 15%, при покупке дома — 20%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей независимо от региона расположения недвижимости. Кредит выдается на срок до 15 лет. Заемщик может отказаться от страхования жизни и трудоспособности (процентная ставка увеличится на 0,5 п. п.) и от страхования приобретаемого жилья (ставка также увеличится на 0,5 п. п.).



СберБанк и компания «КВС» представили новую ипотечную программу со ставкой 0,01% в первый год кредитования, сообщили в финансовом учреждении. Эксклюзивное предложение действует для покупателей квартир в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» (Пушкинский район Санкт-Петербурга) и ЖК «Ясно.Янино» (Ленинградская область). Новая программа сочетает в себе субсидирование ипотеки от застройщика и отсрочку по уплате основного долга. Благодаря этому ежемесячный платеж можно максимально снизить на первый год или первые два года кредитования — на выбор клиента. В течение льготного периода клиент выплачивает только проценты, без погашения основного долга, по ставке от 0,01%, сниженной за счет застройщика. Оформить ипотеку со ставкой 0,01% в первый год кредитования можно в рамках программ «Семейная ипотека» и «Господдержка-2020». Со второго года ставка составит от 4,7% и от 5,85% соответственно. «Семейной ипотекой» могут воспользоваться родители ребенка, родившегося в 2018 году или позже, а также ребенка с инвалидностью. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Программой господдержки могут воспользоваться все граждане России, но в кредит можно взять не более 3 млн рублей.

Московский Кредитный Банк и российский девелопер «Группа ЛСР» запустили субсидированную программу семейной ипотеки по ставке 1,5% годовых. Согласно условиям, размер первоначального взноса должен быть не менее 25% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей и выдается на срок до 30 лет. Условия действуют для граждан РФ в возрасте от 18 лет со стабильным источником дохода. При заключении кредитного договора клиент оформляет полис личного страхования. Воспользоваться программой можно для приобретения квартиры в жилых комплексах на территории Московского региона: «Лучи», «Новое Нахабино», «Зиларт» и Wave. Семейной ипотекой могут воспользоваться российские семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.