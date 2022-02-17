Опрос: за пять лет число знакомых с криптовалютой россиян выросло в четыре раза

Доля россиян, которые что-то слышали о криптовалютах, в частности о биткоине, по сравнению с 2017 годом увеличилась вчетверо (с 16% до 67%), а тех, кто так или иначе разбирается в теме криптовалют, — вдвое (с 11% до 22%), свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ. Однако россияне опасаются инвестировать в криптовалюты, считая их рискованным инструментом для вложений.

По данным исследования, ожидания россиян, касающиеся стоимости криптовалют, оптимистичны. Большинство знакомых с темой опрошенных (61%) уверены, что в ближайшие пять лет их стоимость (в частности, биткоина) возрастет — против 18% тех, кто предсказывает снижение.

С одной стороны, опрошенные опасаются рисков и предпочитают более привычные инструменты вложения денег. Так, 35% россиян, слышавших о криптовалютах, считают их более рискованным вложением, чем инвестиции в ценные бумаги (среди россиян, хорошо разбирающихся в теме инвестиций, — 48%).

С другой стороны, несмотря на прогнозируемый рост стоимости криптовалют, в частности биткоина, многие считают более выгодными вложения в рынок ценных бумаг (36%), нежели в криптовалюту (28%). Здесь следует отметить разницу во мнении между инвесторами-«любителями» и «профессионалами» — теми, кто хорошо разбирается в теме финансовых вложений. Среди последних, наоборот, преобладает мнение, что инвестировать в криптовалюту выгоднее (41%).

Пятая часть россиян (19%) уверены в том, что риск и доходность инвестиций в криптовалюты и ценные бумаги примерно одинаковы. Доля же тех, кто считает вложения в криптовалюту и более выгодными, и менее рискованными, составляет 8% — против 19% россиян, считающих более выгодными и надежными инвестиции в рынок ценных бумаг.