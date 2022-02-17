​Стоимость поездок на майские праздники с начала апреля может вырасти на 30—​50%

Стоимость поездок на майские праздники для российских туристов с начала апреля может вырасти на 30—50% в связи с завершением акций раннего бронирования. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.



«Абсолютно очевидно, что буквально с первых чисел апреля стоимость отдыха на майские праздники и на лето по завершении этих акций увеличится минимум на 30%, а на некоторых направлениях, может быть, даже на 50%», — сказала она.

Например, сейчас средняя стоимость недельных туров за рубеж на двоих по акции раннего бронирования с размещением в четырехзвездочном отеле с перелетом составляет 70—80 тыс. рублей. Такой же тур в апреле будет стоить от 100 тыс. рублей, пояснила глава АТОР.

Ломидзе отметила, что сейчас продажи на майские праздники можно охарактеризовать как очень хорошие и для внутренних, и для выездных направлений. Для выездных фактор цены более значимый, потому что на внутренних такого скачка не ожидается, по крайней мере сейчас, добавила она.

По словам главы АТОР, с точки зрения спроса у российских туристов на майские праздники сейчас вырывается вперед Египет, но Турция ему наступает на пятки. То есть, может быть, Турция будет лидером, добавила она. На внутренних направлениях, по данным АТОР, лидерами являются Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Что касается поездок в Петербург и Москву, то их бронируют ближе к делу, отметила она.

Еще одним обстоятельством, которое влияет на спрос, по словам Ломидзе, является ожидание близкого окончания пандемии. По ее словам, у туристов «появилась охота и готовность» бронировать туры в феврале на май, за четыре месяца. «С той глубиной продаж, которая была весь 2021 год, это, можно сказать, прорыв. Мы ожидали, что пик бронирования придется на конец марта», — сказала она, добавив, что существуют даже единичные бронирования на сентябрь.

Спрос на весенние туры в России в 2022 году вырос на 50—60% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го. «Если сравнивать спрос на праздничные весенние даты с 2021 годом, то, по оценке туроператоров, спрос превышает даже на 50—60% показатели прошлого года», — сообщила Ломидзе, пояснив, что отчасти это связано с программой реализации туристического кэшбэка в России.



Среди наиболее популярных зарубежных направлений в конце февраля — начале марта 2022 года Ломидзе отметила Египет, ОАЭ, Сейшельские острова и Мальдивы. Что касается внутреннего туризма, то наиболее популярными туристическими направлениями традиционно стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье, также повысился спрос на экскурсионные направления — города Золотого кольца России и Санкт-Петербург. Среди новых направлений, которые стали популярны у россиян в этом году на Масленицу и 8 Марта, Ломидзе назвала Калмыкию и Марий Эл.

Кроме того, по ее словам, туры с заездом на 19 февраля и возвратом 24 февраля пользуются повышенным спросом, что неизбежно приводит к небольшому повышению цен на этот период. «Средняя стоимость отдыха как в России, так и за рубежом составляет порядка 40—45 тысяч рублей на двоих. Это средняя стоимость, даже ближе к минимальной», — указала она.

Ломидзе отметила, что стоимость наиболее продаваемых пакетов, в основном зарубежных, выше 55—60 тыс. рублей на двоих с перелетом и размещением в гостинице с тремя и более звездами. Она добавила, что в этом году 23 февраля совпало со школьными каникулами, поэтому и спрос на эту неделю выше, чем на предыдущую и последующую недели.