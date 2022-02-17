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Совкомбанк зарегистрировал программу еврооблигаций на 5 млрд долларов

17.02.2022 16:06
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Совкомбанк

Совкомбанк зарегистрировал на Ирландской бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций объемом 5 млрд долларов. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

Программа рассчитана на пять лет и предполагает выпуск ценных бумаг трех типов: «вечных» субординированных (Т1), десятилетних субординированных (Т2) и старших еврооблигаций, включая «зеленые» и социальные.

JP Morgan, «Ренессанс Капитал» и сам Совкомбанк выступают организаторами программы; трасти и платежный агент — Bank of New York Mellon. Фактический выпуск еврооблигаций могут организовать как организаторы, так и банки — ключевые партнеры, с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию и другим продуктам, включая Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe Generale, UniCredit и другие.

В Совкомбанке напоминают, что он является активным участником рынка еврооблигаций. В обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Совкомбанка общим объемом 1,2 млрд долларов. Из них 62% приобретены инвесторами из США и стран ЕС, в числе которых пенсионные фонды, страховые компании и институциональные инвесторы.

«В прошлом году мы разместили два выпуска и в обоих случаях отмечали повышенный интерес к ценным бумагам со стороны иностранных институциональных инвесторов. На пике спрос превышал предложение в два раза», — сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

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