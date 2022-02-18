В ЦСР предложили привязать допустимые вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) изучили позиции российских регуляторов и иностранный опыт по контролю за рынком криптовалют и подготовили ряд предложений, которые помогут снять спорные вопросы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в ЦСР, который рассказал, что доклад «Криптовалюты: актуальная регуляторная повестка» уже направлен в Минфин, Банк России, Минэкономразвития и аппарат правительства.

Эксперты предлагают привязать допустимые вложения в криптовалюту к уровню дохода инвестора, закрепить за ней платежную функцию для приобретения цифровых финансовых активов, адаптировать законодательство в области электроэнергетики и гражданского права. ЦБ изучает предложения экспертов, заявил его представитель, подчеркнув, что регулятор не видит компромиссного подхода, предполагающего развитие криптовалютной инфраструктуры в России.

Курс криптовалют имеет во многом спекулятивный характер — в таких условиях главной задачей может быть оберегание инвесторов от избыточных потерь, считают в ЦСР. Для этого в качестве ориентира допустимых вложений конкретного инвестора можно взять уровень его активов или дохода, отмечают эксперты.

Подобная практика ограничений есть в Германии при инвестировании в краудфандинг: там установлен твердый порог в 1 тыс. евро, а также альтернативные лимиты, величина которых зависит от объема активов или размера зарплаты. Аналогичный подход с привязкой к доходу и активам принят и в США. Эксперты напоминают, что в России практика ограничения инвестиций для физлиц есть при использовании инвестиционных платформ: лимит установлен на уровне 600 тыс. рублей.

Концепция правительства предлагает с помощью тестирования разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных и установить для последних лимит для совершения операций. Ограничение для неквалифицированных инвесторов можно установить на уровне 50—100 тыс. рублей, сообщил 16 февраля глава Минфина Антон Силуанов, в Банке России озвучивали позицию, что разделение инвесторов в этом случае не ограничит риски: в большинстве случаев курс криптовалют определяется случайными факторами, и наличие у инвестора финансовых знаний ему не поможет.