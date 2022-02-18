Российские индексы повышаются, рубль остается в плюсе в начале основных торгов

Основные фондовые торги в РФ стартовали в пятницу в плюсе после обвала рынка накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,43% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 561,45 пункта. Индекс РТС повысился на 2,05% — до отметки 1 479,6.

«Внешний фон к сегодняшним торгам сформировался смешанным. Рынки Азии движутся разнонаправленно, цены на нефть Brent остаются в коррекции. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете поднимается», — указывал перед началом основной сессии в РФ старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«В ходе пятничной сессии участники торгов могут счесть вчерашние распродажи избыточными и выкупить их часть», — спрогнозировал он.

«Внешний фон позволит откупить часть вчерашней просадки акций», — считает и главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Накануне основной причиной распродаж была напряженность на границе с Украиной, которая стала также одной из причин снижения фондовой Америки, указывает аналитик. «Но сегодня американские фьючерсы растут на 0,7%, а вслед за ними начали восстанавливать вчерашние потери российские акции», — добавляет он.

Но Антонов также отмечает: «Сегодня пятница, и в нынешней ситуации многие будут сокращать длинные позиции по акциям вечером. Поэтому увлекаться покупками акций не рекомендуем, утренний рост во многом стал следствием закрытия «шортов».



«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс, реагируя в том числе на новости о готовности госсекретаря США Блинкена встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым в конце следующей недели, — дала прогноз перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — Переговоры сторон при отсутствии резкой эскалации на украинской границе должны продолжиться. Данный факт, впрочем, вряд ли даст российскому рынку значимый драйвер краткосрочного движения, кроме колебаний в рамках границ февральского диапазона».

«Российский рынок сегодня попытается отыграть часть вчерашних потерь. Отметим, что рост будет ограничен ухудшившимся внешним фоном. Ожидаем попытки возврата индекса к уровню 3 600 пунктов в случае отсутствия дальнейшего роста геополитических рисков», — пишет главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев.



Рубль, как и в ходе утренней сессии, демонстрирует укрепление к доллару и евро. На 10:00 курс доллара расчетами «завтра» составил 75,96 рубля (минус 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — около 86,35 рубля (минус 22 копейки). Курсовые диапазоны составляют 75,79—76,27 рубля за доллар и 86,13—86,55 рубля за евро.

«Перспективы рубля более оптимистичны, чем у рынка акций, — считает Антонов из «Алор Брокера». — Вчера российская валюта падением на 1,7% с лихвой сняла краткосрочную перекупленность после трех дней укрепления. Не исключено, что сегодня пара доллар/рубль вновь попробует начать тестирование на прочность сильной поддержки в 75 [рублей]».

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников также полагает, что «стоимость доллара может попробовать опуститься к 75 рублям». «На утро пятницы формируется благоприятный фон для укрепления рубля: фьючерсы на индексы США торгуются в ощутимом плюсе, а валюты ЕМ пытаются вернуться к росту. Отметим, что, несмотря на находящиеся под давлением нефтяные котировки, стоимость барреля Brent находится на комфортных для рубля значениях — в коридоре 92—94 доллара. Мы считаем, что курс доллара может завершить неделю у нижней границы диапазона в 75—77 рублей в случае отсутствия геополитических шоков», — говорится в комментарии.