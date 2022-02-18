НБКИ: средний размер ипотечных кредитов достиг рекордных значений

Средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил в январе 2022 года 3,89 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем, средний чек ипотечного кредита в январе вырос на 20,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 39,2%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (7,76 млн рублей), Московской области (6,01 млн), Санкт-Петербурге (5,09 млн), а также в Ленинградской (4,36 млн рублей) и Тульской (4,35 млн) областях.

Сильнее всего показатель вырос в Волгоградской области (плюс 61,8%), Ставропольском крае (плюс 58,8%), Ростовской (плюс 56,2%) и Воронежской (плюс 54,2%) областях, а также в Краснодарском крае (плюс 52,5%). В Москве и Санкт-Петербурге он увеличился на 35,8% и 36,5% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно. Этому способствует постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан, что связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья пока менее явно вносит и рост процентных ставок по ипотеке, добавил эксперт.