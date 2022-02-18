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Россельхозбанк повысил ставки по вкладу «Доходный»

18.02.2022 10:47
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Нелли Кучихина, Банки.ру
Нелли Кучихина Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Россельхозбанк повысил ставки по вкладу «Доходный» в рамках акции «Весомый процент».

Доходность депозита составит 8,5—8,75% годовых (ранее — 8—8,5%). Сроки размещения средств — 180, 365, 730 дней. Минимальная сумма при открытии вклада в офисе — 10 тыс. рублей, онлайн — 3 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада до востребования.

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