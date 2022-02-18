Россельхозбанк повысил ставки по вкладу «Доходный» в рамках акции «Весомый процент».

Доходность депозита составит 8,5—8,75% годовых (ранее — 8—8,5%). Сроки размещения средств — 180, 365, 730 дней. Минимальная сумма при открытии вклада в офисе — 10 тыс. рублей, онлайн — 3 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.



Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада до востребования.