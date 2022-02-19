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Держателям карт «Мир» Банка ДОМ.РФ стал доступен ​Apple Pay

19.02.2022 13:10
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Держатели карт «Мир» Банка ДОМ.РФ получили возможность пользоваться Apple Pay — более безопасным, защищенным и конфиденциальным платежным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платежного терминала и не передавать деньги из рук в руки. Как уточнили в кредитной организации, безопасность каждой трансакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone.

«Настроить Apple Pay для оплаты с карты «Мир» очень легко. Достаточно просто зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту «Мир» Банка ДОМ.РФ. Apple Pay готов к использованию, как только вы привязали карту к iPhone или Apple Watch. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает Банк ДОМ.РФ владельцам своих карт, а также все преимущества в рамках программы лояльности платежной системы «Мир», — пояснили в банке.

Чтобы совершить платеж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая трансакция через Apple Pay надежно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства», — сообщили в финансовом учреждении.

В числе прочего отмечается, что пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять длинные платежные формы.

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