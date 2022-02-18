СМИ: Евросоюз хочет ввести санкции против 27 россиян при «агрессии» против Украины

Страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении 27 россиян в случае гипотетической «агрессии» РФ против Украины. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц, передает ТАСС.

По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России.

Предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации, подчеркивает газета.



В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку страна ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.