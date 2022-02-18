СМИ: Евросоюз хочет ввести санкции против 27 россиян при «агрессии» против Украины

Страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении 27 россиян в случае гипотетической «агрессии» РФ против Украины. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц, передает ТАСС.
По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России.
Предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации, подчеркивает газета.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку страна ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
Страны Евросоюза по инициативе итальянской стороны рассматривают возможность исключения энергетического сектора из новых санкций против России, которые могли бы быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.18.02.2022 09:05
Комментарии
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<p>в целом можно подтянуть любого под гипотетическую, в силу обсуждения на кухне за столом.</p>
<p>и поэтому бизнес может смело сокращать упаковочную тару (расфасовку) </p>