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СМИ: Евросоюз хочет ввести санкции против 27 россиян при «агрессии» против Украины

18.02.2022 13:36
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ТАСС

Страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении 27 россиян в случае гипотетической «агрессии» РФ против Украины. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц, передает ТАСС.

По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России.

Предварительный санкционный список будет уточнен с учетом конкретной ситуации, подчеркивает газета.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку страна ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Страны Евросоюза по инициативе итальянской стороны рассматривают возможность исключения энергетического сектора из новых санкций против России, которые могли бы быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

 18.02.2022 09:05

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Комментарии

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Б.Е.С.
18.02.2022 13:41
<p>нормально так - гипотетической. </p>
<p></p>
<p>в целом можно подтянуть любого под гипотетическую, в силу обсуждения на кухне за столом.</p>
1
Vyacheslav16
18.02.2022 14:01
<p>27 россиян могут спать спокойно, ведь как сказали усы Пескова "страна ни для кого не представляет угрозу". ))</p>
2
Б.Е.С.
18.02.2022 14:24
<p>Vyacheslav16,</p>
<p>и поэтому бизнес может смело сокращать упаковочную тару (расфасовку) </p>
1
ugor
ugor
18.02.2022 21:47
<p>Б.Е.С.,экономика должна быть экономной!))</p>
0
Sappynoff
18.02.2022 22:37
<p>Лизоньку Пескову врните на Родину</p>
0

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