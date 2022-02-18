Криптобиржа Binance принята в Ассоциацию банков России

Криптовалютная биржа Binance присоединяется к Ассоциации банков России. Об этом накануне сообщила компания, уточнив, что ее вступление одобрил президиум совета ассоциации.

«Binance, ведущая блокчейн-экосистема в мире, объявляет о вступлении в Ассоциацию банков России с целью обеспечения диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют», — говорится в сообщении. Там подчеркивается, что Binance стала первой криптовалютной организацией, которая вошла в ассоциацию «Россия».

На сайте ассоциации компания среди членов пока не указана, однако там сообщается, что в ассоциации было принято решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам и президиум совета ассоциации проголосовал за назначение руководителем экспертного центра GR-директора Binance в России и СНГ Ольги Гончаровой.

В сообщении ассоциации поясняется, что «цель экспертного центра — подготовка профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечение рабочих органов Ассоциации банков России и ее представителей экспертно-аналитическими материалами по данной теме, обобщение и распространение международного опыта».

По словам председателя совета Ассоциации банков России, главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, банковское сообщество не может оставаться в стороне от развернувшейся в профессиональном сообществе дискуссии о регулировании оборота цифровых финансовых активов. По его мнению, «законодателям очень не хватает профессионального взгляда экспертов финансового рынка на оборот криптовалют, чтобы на их основе формировать взвешенный подход к их регулированию».

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский подчеркнул, что ассоциация «связывает большие надежды» с приходом Гончаровой. «У нее большие планы по проведению экспертизы оборота цифровых валют, организации мероприятий на эту тему», — указал он.



«Ассоциация обладает большим опытом взаимодействия с российскими регуляторами <…>. Мы хотим занять более активную позицию в этом вопросе и способствовать выработке сбалансированного регулирования с учетом интересов рынка и обеспечения защиты граждан от недобросовестных действий», — отметил вице-президент ассоциации «Россия» Анатолий Козлачков.