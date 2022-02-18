Банк ДОМ.РФ скорректировал условия ипотечного кредитования

Банк ДОМ.РФ пересмотрел условия ипотечного кредитования.
Банк снизил ставки по ипотеке с господдержкой на 0,15 процентного пункта. Теперь получить льготный кредит на покупку квартиры в новостройке, индивидуальное строительство жилого дома или приобретение жилого дома с земельным участком клиенты «с улицы» могут под 5,75% годовых. Обновленная ставка по льготной военной ипотеке составила 6,25%.
Одновременно банк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил от 0,4 до 1,3 п. п. в зависимости от программы.
Клиенты «с улицы» могут в зависимости от суммы кредита и первоначального взноса получить средства под:
- 10,8—11,3% годовых по программе «Новостройка»;
- 10,7—11% по продукту «Готовое жилье». При отказе от электронной регистрации сделки ставка увеличивается на 0,3 п. п.;
- 11—11,3% на рефинансирование;
- 11,3—13,8% при приобретении жилого дома;
- 11,3% по предложениям на индивидуальное строительство жилого дома, приобретение машино-места и рефинансирование кредита на машино-место;
- 13,2% по целевым кредитам на приобретение недвижимости;
- 11—11,3% по кредитам на покупку залоговой недвижимости банка;
- 10,9% по военной ипотеке.
Минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда России.
Для зарплатных клиентов банка, сотрудников медицинской или научной сферы, подтвердившим доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, предусмотрен дисконт в размере 0,2 п. п. При неподтвержденном доходе надбавка к ставке составляет 0,5 п. п. При желании заемщики могут дополнительно снизить ставку на 0,5 или 1 п. п. за счет единовременного платежа в размере 1,9% либо 3,9% от суммы кредита (по стандартным продуктам без государственной поддержки).
Минимальный размер первоначального взноса из собственных средств заемщика начинается от 10% и варьируется в зависимости от программы, и типа недвижимости и способа подтверждения дохода. Денежные средства предоставляются в сумме до 50 млн рублей на срок до 30 лет. При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере от 0,8 до 1,5 п. п. в зависимости от программы. Для подачи заявки в банк не требуется предоставлять бумажные документы о доходе и трудовой деятельности
Аналогичные условия будут действовать в банках, выдающих ипотеку по стандартам АО «Банк ДОМ.РФ».