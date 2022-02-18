Все новости

Банк ДОМ.РФ скорректировал условия ипотечного кредитования

18.02.2022 15:17
1 429
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Инна Солдатенкова, Банки.ру
Инна Солдатенкова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ пересмотрел условия ипотечного кредитования.

Банк снизил ставки по ипотеке с господдержкой на 0,15 процентного пункта. Теперь получить льготный кредит на покупку квартиры в новостройке, индивидуальное строительство жилого дома или приобретение жилого дома с земельным участком клиенты «с улицы» могут под 5,75% годовых. Обновленная ставка по льготной военной ипотеке составила 6,25%.

Одновременно банк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил от 0,4 до 1,3 п. п. в зависимости от программы.

Клиенты «с улицы» могут в зависимости от суммы кредита и первоначального взноса получить средства под:

Минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда России.

Для зарплатных клиентов банка, сотрудников медицинской или научной сферы, подтвердившим доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, предусмотрен дисконт в размере 0,2 п. п.

При неподтвержденном доходе надбавка к ставке составляет 0,5 п. п.

При желании заемщики могут дополнительно снизить ставку на 0,5 или 1 п. п. за счет единовременного платежа в размере 1,9% либо 3,9% от суммы кредита (по стандартным продуктам без государственной поддержки).

Минимальный размер первоначального взноса из собственных средств заемщика начинается от 10% и варьируется в зависимости от программы, и типа недвижимости и способа подтверждения дохода. Денежные средства предоставляются в сумме до 50 млн рублей на срок до 30 лет. При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере от 0,8 до 1,5 п. п. в зависимости от программы. Для подачи заявки в банк не требуется предоставлять бумажные документы о доходе и трудовой деятельности

Аналогичные условия будут действовать в банках, выдающих ипотеку по стандартам АО «Банк ДОМ.РФ».

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Горячая линия

Логотип "Банка ДОМ.РФ" Максим Перелыгин

Максим Перелыгин

руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

​Райффайзен Банк расширил пул ипотечных партнеров среди застройщиков
Изменения по ипотеке: «Сбер» и Альфа-Банк повысили ставки, «Тинькофф» запускает новую схему
Банк «Открытие» первым в России начал оформлять ипотеку в WhatsApp
Исследование: быстрее всего накопить на квартиру могут жители Красноярского края и Челябинской области