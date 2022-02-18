Банк ДОМ.РФ скорректировал условия ипотечного кредитования

Банк ДОМ.РФ пересмотрел условия ипотечного кредитования.

Банк снизил ставки по ипотеке с господдержкой на 0,15 процентного пункта. Теперь получить льготный кредит на покупку квартиры в новостройке, индивидуальное строительство жилого дома или приобретение жилого дома с земельным участком клиенты «с улицы» могут под 5,75% годовых. Обновленная ставка по льготной военной ипотеке составила 6,25%.

Одновременно банк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил от 0,4 до 1,3 п. п. в зависимости от программы.

Клиенты «с улицы» могут в зависимости от суммы кредита и первоначального взноса получить средства под:

Минимальные ставки действуют для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда России.

Для зарплатных клиентов банка, сотрудников медицинской или научной сферы, подтвердившим доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, предусмотрен дисконт в размере 0,2 п. п.

При неподтвержденном доходе надбавка к ставке составляет 0,5 п. п.

При желании заемщики могут дополнительно снизить ставку на 0,5 или 1 п. п. за счет единовременного платежа в размере 1,9% либо 3,9% от суммы кредита (по стандартным продуктам без государственной поддержки).

Минимальный размер первоначального взноса из собственных средств заемщика начинается от 10% и варьируется в зависимости от программы, и типа недвижимости и способа подтверждения дохода. Денежные средства предоставляются в сумме до 50 млн рублей на срок до 30 лет. При отказе клиента от личного страхования предусмотрена надбавка к ставке в размере от 0,8 до 1,5 п. п. в зависимости от программы. Для подачи заявки в банк не требуется предоставлять бумажные документы о доходе и трудовой деятельности

Аналогичные условия будут действовать в банках, выдающих ипотеку по стандартам АО «Банк ДОМ.РФ».