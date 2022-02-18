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​Альфа-Банк повысил ставки по ипотеке

18.02.2022 16:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Инна Солдатенкова, Банки.ру
Инна Солдатенкова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Альфа-Банк

Альфа-Банк повысил ставки по базовым программам кредитования. Размер повышения составил до 1,3 процентного пункта в зависимости от программы.

Теперь получить в банке кредит на покупку строящегося жилья клиенты «с улицы» могут под 11,89—12,39% годовых. Кредит на покупку готового жилья предоставляется под 12,19—12,69% годовых при приобретении квартиры и под 13,19% годовых — при покупке жилого дома с земельным участком. Рефинансировать действующий ипотечный кредит стороннего банка стало доступно под 11,99% годовых при залоге квартиры и 12,99% годовых — при залоге жилого дома с земельным участком.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости квартиры в строящемся доме, 15% — от стоимости готовой квартиры и 50% — от стоимости дома с земельным участком. Сумма финансирования может достигать 70 млн рублей, а срок — 30 лет.

Для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении недвижимости у партнеров банка предоставляется скидка к ставке в размере 0,4 процентного пункта. При отказе клиента от личного и/или титульного страхования ставка увеличится на 2 п. п. При неподтвержденном доходе надбавка к ставке составляет 0,5 процентного пункта.

Условия по льготным программам банка с госсубсидированием остались прежними.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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