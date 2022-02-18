Силуанов: майнинг криптовалют в России следует легализовать

Майнинг криптовалют в России следует легализовать, присвоив этому виду деятельности специальный код, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы считаем, что нужно придать этому виду деятельности специальный код экономической деятельности и также легализовать этот вид бизнеса», — сказал он. «Как только мы это сделаем, возникнут вопросы идентификации участников этого бизнеса и, соответственно, налогообложения, — продолжил Силуанов. — Я думаю, что любая копеечка в бюджет нам не помешает».

Отвечая на вопрос о доходности майнинга в России, глава Минфина отметил, что «есть разные оценки». «При подготовке законопроекта не ставим перед собой какие-то фискальные цели, но это будет общий уровень налогообложения, который одновременно с легализацией пополнит казну Российской Федерации», — заметил министр финансов.



Силуанов заявил, что Минфин РФ обсуждает налогообложение криптоактивов, в том числе изучает опыт других стран. «Мы изучаем опыт других стран, и здесь, может быть, либо вмененные налоги, как это сделано в нашей соседней стране — в Казахстане, либо это могут быть налоги с разницей между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложения в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится стадии обсуждения», — указал он.

При этом глава Минфина уточнил, что на данный момент главным вопросом является процесс признания и легализации криптоактивов. «Криптовалюта — это порождение Интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать Интернет. <...> Мы считаем, что легализация всегда лучше, чем запрет, который легко обходится», — отметил он.

По словам министра, легализация криптовалюты позволит защитить людей, которые не являются профессиональными участниками финансового рынка, ограничив сумму их вложений в этот актив. Законопроект о регулировании криптовалют позволит также идентифицировать людей, которые при помощи криптовалюты хотят проводить «темные» операции.



«Мы считаем, что как раз законодательное регулирование, легализация этого актива как существующего инструмента позволит нам ограничить людей, которые не являются профессиональными участниками финансового рынка, от вложений в столь опасный и рискованный актив. Мы предполагаем квалифицировать таких инвесторов на тех, которые работают и имеют опыт работы с финансовыми активами, и на тех, которые являются неквалифицированными инвесторами, и ограничить сумму вложений в этот актив», — пояснил Силуанов.

Силуанов рассчитывает, что законопроект о криптовалютах будет принят в этом году.

«Мы должны пройти несколько этапов: все-таки принять согласованное решение внутри правительства и Центрального банка, внести законопроект в парламент. Надеюсь, что в лучшем раскладе это может быть принятие в весеннюю сессию. Если будут более широкие дебаты по этому законопроекту — надеюсь, что до конца года мы смогли бы принять этот законопроект», — сказал он.