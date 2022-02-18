В Госдуме оценили позицию Банка России по запрету криптовалют

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков понимает позицию Банка России по криптовалютам. По его мнению, они опасны для российского рынка, да и больших налоговых поступлений в бюджет от них не будет.

Он пояснил, что с точки зрения будущего действующих криптовалют — биткоина, эфира и так далее — он относится к ним скептически, так как они ничем не обеспечены, нет обязанного лица. По его словам, «рано или поздно все это грохнется, все это дело пострадает.

Есть два момента, которые вызывают вопросы у Аксакова: первый — технологии, которые развиваются благодаря биткоину, эфиру — «важно держать руку на пульсе этой технологии», а второй — это налоги, «то, что можно было бы собирать с майнинга и с тех, кто хочет легально работать на этом рынке».

«Думаю, что налоговых поступлений будет мало реально, выигрыша большого не будет, а вот с точки зрения технологий здесь есть вопрос — выиграем мы, проиграем от этого. Позиция Центрального банка мне понятна, потому что я считаю, что это рано или поздно грохнется, те частные криптовалюты, которые сейчас есть на рынке, грохнутся и не имеют перспектив», — добавил Аксаков.

По его мнению, крупнейшая экономика мира в лице США рано или поздно придет к запрету биткоина и подобных ему активов. «Американцы в какой-то момент запретят биткоин. Сейчас он для них — комариный укус, для нас он страшнее, потому что для нас этот рынок менее емкий. Для нас он пока опаснее, потому что рынок не такой емкий, не такой мощный, как в США, для них это комариный укус, если грохнется что-то, а для нас это может стать неприятной штукой», — заключил глава комитета Госдумы по финрынкам.

Как сообщалось ранее в пятницу, Банк России подготовил законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалюты в стране, а также о штрафах за нарушения. С мегарегулятором не согласен Минфин, который считает, что легализация майнинга и криптовалют и их налогообложение предпочтительнее запрета.