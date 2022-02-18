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Банк «Открытие» первым в России начал оформлять ипотеку в WhatsApp

18.02.2022 21:59
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Клиенты банка «Открытие» могут получить консультацию, загрузить документы и получить ответ по заявке на ипотеку через мессенджер WhatsApp. Как уточнили в финансовом учреждении, для этого достаточно позвонить в банк или получить предложение от «Открытия» об ипотечном кредите.

Через чат-бота в WhatsApp можно задать любой вопрос по ипотеке и получить ответ в режиме онлайн, а также пройти основные этапы оформления — от получения информации о кредите до выхода на сделку. С помощью сервиса клиент может узнать, какие документы необходимы, там же загрузить их, проверить, верно ли все оформлено, и получить одобрение кредита и сообщение о статусе ипотечной заявки.

Кроме того, бот напомнит об одобренной заявке клиентам, которые не прислали документы, и еще раз подскажет, что нужно для завершения сделки.

«Открытие» стал первым из российских банков, кто перевел все эти операции в мессенджер. Таким образом, после подтверждения заявки через чат-бота клиентам достаточно лишь приехать в центр ипотечного кредитования для подписания кредитного договора, а в Москве и Санкт-Петербурге представитель банка может сам привезти документы по указанному адресу», — говорится в релизе.

Сервис особенно актуален в случаях, когда заемщику далеко добираться до офиса банка или на это просто нет времени. Чат-бот помогает клиентам и сотрудникам «Открытия» значительно ускорить оформление ипотечной сделки. С момента запуска им уже воспользовались более 1 000 клиентов, и оформлены первые кредиты.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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