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​Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП

18.02.2022 21:41
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Венец

Банк «Венец» предоставил своим клиентам — юридическим и физическим лицам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Проект подключения к сервису c2b-переводов СБП реализован с использованием комплекса решений Центра финансовых технологий, сообщили в кредитной организации.

«Торгово-сервисные предприятия теперь могут выставлять счета для мгновенной оплаты с помощью разработанного ЦФТ Telegram-бота, генерирующего QR-коды и платежные ссылки», — говорится в релизе.

В свою очередь покупатели для совершения платежа через СБП сканируют QR-код или открывают ссылку в мобильном приложении банка на платформе Faktura.ru и, сверив данные в открывшейся платежной форме, подтверждают трансакцию. Деньги поступают на расчетный счет продавца в течение нескольких секунд, как и при переводе через СБП между физическими лицами.

Ядром IТ-решения для подключения банка «Венец» к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны» — аккредитованного TPP-процессора для участников СБП.

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