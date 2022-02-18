​Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП

Банк «Венец» предоставил своим клиентам — юридическим и физическим лицам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Проект подключения к сервису c2b-переводов СБП реализован с использованием комплекса решений Центра финансовых технологий, сообщили в кредитной организации.



«Торгово-сервисные предприятия теперь могут выставлять счета для мгновенной оплаты с помощью разработанного ЦФТ Telegram-бота, генерирующего QR-коды и платежные ссылки», — говорится в релизе.



В свою очередь покупатели для совершения платежа через СБП сканируют QR-код или открывают ссылку в мобильном приложении банка на платформе Faktura.ru и, сверив данные в открывшейся платежной форме, подтверждают трансакцию. Деньги поступают на расчетный счет продавца в течение нескольких секунд, как и при переводе через СБП между физическими лицами.

Ядром IТ-решения для подключения банка «Венец» к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны» — аккредитованного TPP-процессора для участников СБП.