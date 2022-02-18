ЦБ хочет иметь право возбуждать административные дела, если банки будут владеть криптовалютой

Банк России предлагает закрепить за ним полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в том случае, если финансовые компании владеют частной цифровой валютой, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«Устанавливается административная ответственность за несоблюдение кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями <…>, субъектами национальной платежной системы запрета на владение частной цифровой валютой», — указано в документе.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении данного запрета планируется закрепить за Банком России, отмечается в пояснительной записке.

Лента новостей СМИ: Центробанк подготовил законопроект о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты Банк России подготовил законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в РФ, а также штрафах до 1 млн рублей в случае нарушения этих требований. Документы есть в распоряжении ТАСС. 18.02.2022 14:39

Банк России предлагает банкам отказывать в проведении переводов и платежей в пользу юридических или физических лиц, чья деятельность способствует выпуску или обращению частной цифровой валюты, следует из законопроектов.



«С целью создания условий для невозможности перевода денежных средств в пользу юридических или физических лиц, чья деятельность способствует организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, законопроект устанавливает обязанность кредитной организации отказать плательщику в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу российских или иностранных юридических лиц или физических лиц, а также иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, в случае наличия у кредитной организации сведений об осуществлении указанными субъектами соответствующей запрещенной деятельности», — говорится в материалах.