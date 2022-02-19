​СИАБ ввел новый вклад «Пенсионные накопления»

Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ) предлагает новый вклад «Пенсионные накопления», сообщили в кредитном учреждении.

Процентная ставка по депозиту составляет до 8,75 годовых в рублях и зависит от срока размещения денежных средств. Минимальная сумма открытия — от 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы денежных средств принимаются от 1 тыс. рублей.



Вклад открывается при достижении вкладчиком возраста: для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет или при предъявлении документа, подтверждающего факт назначения вкладчику пенсии в соответствии с законодательством РФ.

Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. Расходные операции не предусмотрены. Вклад пролонгируется. Депозит застрахован АСВ.