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​СИАБ ввел новый вклад «Пенсионные накопления»

19.02.2022 20:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СИАБ

Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ) предлагает новый вклад «Пенсионные накопления», сообщили в кредитном учреждении.

Процентная ставка по депозиту составляет до 8,75 годовых в рублях и зависит от срока размещения денежных средств. Минимальная сумма открытия — от 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы денежных средств принимаются от 1 тыс. рублей.

Вклад открывается при достижении вкладчиком возраста: для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет или при предъявлении документа, подтверждающего факт назначения вкладчику пенсии в соответствии с законодательством РФ.

Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. Расходные операции не предусмотрены. Вклад пролонгируется. Депозит застрахован АСВ.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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