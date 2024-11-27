Госдума одобрила повышение штрафа за езду без ОСАГО: сколько придется платить

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий максимальный размер штрафа за езду без полиса ОСАГО с 800 рублей до 5000 рублей, пишет «Коммерсант».

Размер штрафа не менялся уже 20 лет, с учетом скидки нарушителям необходимо оплатить всего 400 рублей. Кроме того, штраф за повторное нарушение в течение года не предусмотрен. С поправками к Кодексу об административных правонарушениях инспекторы ГИБДД смогут наказывать за отсутствие полиса ОСАГО повторно — за это нарушение будет взиматься максимальный штраф 3000–5000 рублей. Ко второму чтению предлагается внести поправку — штрафовать можно будет не чаще чем раз в сутки. Это связано с планами МВД к концу 2026 года определять отсутствие страховки автоматически — с помощью дорожных камер. Поправки ко второму чтению будут приниматься до 10 декабря.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без ОСАГО на дороги выезжает 7–10% российских водителей, то есть от 2,5 млн до 3,6 млн человек. В случае ДТП по вине автовладельца, у которого нет страховки, пострадавшему водителю приходится взыскивать ущерб в суде. Из-за неэффективного штрафа число таких случаев растет — многим автовладельцам выгоднее заплатить штраф, чем оформить полис, средняя цена которого составляет 7630 рублей.

Полис ОСАГО предусматривает возмещение вреда жизни, здоровью и имуществу других участников дорожного движения в результате ДТП по вине держателя полиса, напоминает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. При расчете возмещения по ОСАГО все страховщики пользуются единой методикой, утвержденной Банком России. По ней итоговая денежная компенсация определяется как сумма расходов на оплату ремонта, покупку расходных материалов и деталей и запчастей, которые нуждаются в замене. При этом пользуются справочниками средней стоимости запчастей, материалов и нормочасов работ, в которых данные разбиты по маркам и производителям.