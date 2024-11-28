Россияне признались, сколько отдали денег мошенникам

Более половины россиян хотя бы раз сталкивались с телефонными мошенниками, а каждый четвертый в результате таких звонков лишился денег. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое повели эксперты группы «Ренессанс Страхование».

Согласно полученным результатам, более половины респондентов (56%) сталкивались с телефонными мошенниками, причем зачастую неоднократно (18% — один раз, 26% — два раза и 12% — три раза). Почти каждый второй из них (43%) лишился денег в результате таких звонков; свыше четверти — как минимум дважды (17% — один раз, 16% — два раза и 10% — три раза).

Женщины становились жертвами мошенников заметно чаще мужчин (50% женщин против 37% мужчин). Кроме того, женщины куда чаще страдали от мошенников более одного раза (36% женщин против 18% мужчин).

Самой уязвимой возрастной группой среди россиян от 18 до 60 лет оказались респонденты в возрасте 24–35 лет: среди них от мошенников страдал каждый второй из числа тех, кто вступал в разговор с ними. Для сравнения, среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет таковых 44%, среди респондентов от 45 до 54 лет — 39%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 60 лет — всего 27%.

«Предполагаем, что доля жертв мошенников среди возрастной аудитории 55–60 лет оказалась самой низкой во многом за счет того, что именно на них направлены различные кампании по информированию граждан о телефонном и интернет-мошенничестве. Также именно у них минимальное количество смартфонов с онлайн-банкингом, что затрудняет моментальный перевод денег», — пояснил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

В подавляющем большинстве случаев речь шла о потере нескольких десятков тысяч рублей, тогда как об утрате сумм, превышающих 100 тысяч рублей, сообщили 15% опрошенных. В частности, треть респондентов потеряли не более 10 тысяч рублей, 28% — 10–50 тысяч рублей, 25% — 50–100 тысяч рублей, 12% — 100–500 тысяч рублей и 3% — свыше 500 тысяч рублей.

Боязнь мошенников оказалась главной причиной, по которой более половины россиян (55%) предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров (в частности, 26% подходят к телефону редко, а 28% — никогда). Чуть меньше, но тоже достаточно сильно, людей раздражают навязчивая реклама ненужных услуг и звонки с предложением кредитов. При этом мобильные сервисы, определяющие спам-звонки, большой популярностью не пользуются — их применяют чуть больше трети опрошенных (35%).

«За последние годы участились случаи финансового мошенничества, увеличилась и изобретательность преступников. Поэтому как регулятору, так и банкам потребовались дополнительные инструменты защиты клиентов. По закону, который вступил в силу с 25 июля 2024 года, если в двухдневный срок после приостановки операции банку не удастся получить от клиента ее подтверждения, распоряжение о переводе не будет приниматься к исполнению. В случае же, если перевод заблокирован, и представитель банка не звонит для его подтверждения, можно связаться с банком самостоятельно по телефону или в приложении и уточнить причины блокировки и свои дальнейшие действия», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

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