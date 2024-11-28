Новый тренд: россияне массово отказываются от карточных переводов

Россияне массово отказываются от карточных переводов, предпочитая осуществлять трансакции с помощью Системы быстрых платежей (СБП). По данным Банка Русский Стандарт, общее число переводов через СБП за десять месяцев 2024 года выросло на 29%, а сумма — на 62% относительно прошлого года.

Так, на долю СБП пришлось подавляющее большинство операций — 94%, тогда как на карты — лишь 6%. По общей сумме переводов на СБП пришлось 96% против 4% у карт.

Аналитики Банка Русский Стандарт отметили интересный тренд: через СБП россияне стали переводить средства чаще и на значительно более высокие средние чеки. Так, средняя сумма перевода через СБП в январе — октябре 2024 года составила 11 666 рублей (годом ранее — 9306 рублей).

При этом в карточных переводах показатель, напротив, снизился: до 7908 рублей с 8952 рублей годом ранее.

Кредитные карты — удобный вариант на случай, если нужны деньги до зарплаты, есть необходимость в крупной покупке или просто хочется иметь некоторый запас на всякий случай. Стоит помнить, что банки рассматривают их в первую очередь как средство платежа, поэтому по снятию наличных и переводам с кредитки условия могут быть менее привлекательными, чем по оплате товаров и услуг, вплоть до прекращения грейс-периода и начисления комиссий, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Однако по некоторым картам беспроцентный период распространяется и на переводы. Вот примеры таких карт.

Кредитные карты с беспроцентным периодом на переводы:

«Платинум» от Т-Банка, беспроцентный период до 55 дней

Alfa Travel от Альфа-Банка, беспроцентный период до 60 дней

«#120наВСЁ Плюс» от Росбанка, беспроцентный период до 120 дней

«Универсальная карта» от Азиатско-Тихоокеанского банка, беспроцентный период до 212 дней

«Карта возможностей» от ВТБ, беспроцентный период до 200 дней

МПКАрт 2.0