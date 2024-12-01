Путин подписал закон об индексации социальных пенсий

Социальные пенсии проиндексируют в России с 1 апреля 2025 года на 14,75%, в результате сумма достигнет 15,4 тысячи рублей. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В соответствии с утвержденным бюджетом Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы, в 2026-м выплаты будут увеличены на 4,5%, в 2027-м — на 4%. Средний размер социальной пенсии на конец текущего года будет равен 13,4 тысячи рублей.

Помимо этого, средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года составит 22,3 тысячи рублей, на конец следующего — 24 тысячи рублей.

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