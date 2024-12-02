«Смелая женщина». Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина схожа по своим решениям с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Такое мнение высказал в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же "железная леди", как Набиуллина, — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — цитирует Костина РБК.

Глава ВТБ заметил, что сам считает уровень инфляции в 8,5% не столь критичным для России, «но у руководства ЦБ другое мнение».

Костин также высказал предположение, почему регулятору пока не удается снизить инфляцию, даже подняв ключевую ставку до рекордно высокого 21%.

«Может быть, нужна более скоординированная и более решительная политика по всем составляющим инфляции. Ставка как инструмент в полной мере не действует из-за многих факторов — из-за объема кредитов, не чувствительных к ставке, из-за инфляционных ожиданий», — перечислил он.

Банковское сообщество прогнозирует, что в декабре ключевая ставка вырастет до 23%, а дальше — «трудно сказать», отметил Костин.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич рассматривает два основных сценария на декабрьском заседании Банка России — подъем ставки до 22% и 23% годовых. Он также не исключает вариант с повышением ставки до 24%. Такой риск может быть обусловлен ускорением инфляции и инфляционными ожиданиями, которые продолжают оставаться на повышенных уровнях, поясняет он.

Пока ключевая ставка остается высокой, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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