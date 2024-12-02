Сбер запустил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой

Сбер запустил опцию гарантированного снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, рассказал директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи на Domclick Digital Forum.

Возможность гарантированного снижения ставки действует для клиентов, заключивших договор на оформление ипотеки по рыночным программам со 2 декабря. Снизить ставку по кредиту можно до 10 процентных пунктов в течение семи лет. Рефинансирование для этого не потребуется, будет достаточно написать заявление, сообщил Лейпи.

В банке считают, что новая опция позволит клиентам не откладывать покупку жилья из-за высокой ключевой ставки, а также быстро и без лишней волокиты с документами изменить ставку в будущем.

В конце августа возможность снизить ипотечную ставку вслед за ключевой запустил Альфа-Банк. Заемщики банка могут использовать снижение ставки один раз в течение срока кредитования.

Опция гарантии снижения ставки будет удобна тем заемщикам, которым срочно нужно приобрести выгодный объект, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, такая возможность позволит в будущем, после снижения ключевой ставки, сэкономить время на процедуре рефинансирования и воспользоваться ею, только если предлагаемый банком размер снижения будет менее выгоден, чем предложения по рефинансированию от других банков.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.