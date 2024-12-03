ЦБ снова поднимет ключевую ставку: возможно ли повышение до 25%

Банк России может поднять ключевую ставку на следующем заседании до 23% или даже 25%, считают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

По итогам ноября текущие темпы инфляции могут ускориться до 13% с поправкой на сезонность и в пересчете на год, заявил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

«Экономика перегрета. Выбор уровня ставки на декабрьском заседании будет определяться тем, с какой скоростью, по мнению ЦБ, разрыв выпуска должен схлопнуться до нуля. Слишком быстрое охлаждение спроса может быть неоптимальным исходом. Мы по-прежнему склоняемся к тому, что выбор будет сделан в пользу повышения ключевой ставки до 23%», — заявил Латыпов.

Повышение ставки до 23% — базовый сценарий, однако возможен и подъем показателя до 25%, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Эксперт связывает такой риск с ускорением инфляции и ослаблением рубля.

Подъема ставки ждут и в Госдуме, но глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков не называет конкретных цифр.

«Исходя из нынешней динамики инфляции можно ожидать повышения ключевой ставки, но называть конкретную цифру я бы не стал, поскольку прогнозы на этот счет носят все более эмоциональный характер. Я уверен, что регулятор в декабре будет принимать решение не на основе эмоций, а рационально», — сказал он.

В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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