ВТБ готов остановить выдачу розничных кредитов

ВТБ разработал три десятка инициатив по оптимизации капитала в 2025 году, в том числе банк готов отказаться от розничного кредитования, в первую очередь беззалогового, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов.

«У нас больше трех десятков инициатив по оптимизации капитала. Как я говорил во время одного из конференц-звонков, "поскребем по сусекам", так вот сусеки – это три десятка инициатив. Например, мы хотим остановить розничное кредитование, прежде всего незалоговое, до уровня минимально возможной загрузки розничного конвейера», – сказал Пьянов.

По его словам, банк готов к отрицательной динамике кредитного портфеля и готов смириться с потерей рынка в этих сегментах. За десять месяцев 2024 года розничный кредитный портфель ВТБ по МСФО вырос на 9,7% до 7,7 трлн рублей.

ВТБ сделает ставку на корпоративное кредитование. По оценкам Пьянова, в 2025 году рост корпоративного кредитования может достигнуть 19%.

О возможном выводе потребительских кредитов из продуктовых линеек банков ранее говорила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Ключевая ставка растет, но возможности банков по повышению ставок по кредитам ограничены, отмечала она, так как ЦБ установил верхнюю границу полной стоимости кредита (ПСК).

Предложения банков по потребительским кредитам

Ключевой параметр, на который смотрят банки при одобрении кредита, – это показатель долговой нагрузки заемщика, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В целях предупреждения возможного отказа перед обращением за кредитом можно привлечь платежеспособного созаемщика, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок кредита. Также вероятность одобрения кредита будет выше, если заемщик может подтвердить свой доход выпиской из СФР, получить которую можно на «Госуслугах», отмечает эксперт.

Кредит «Наличными» от ВТБ.

«Наличными» Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка.

«Оптимистичный» Кредит «Универсальный» от Газпромбанка.

«Универсальный» Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка.