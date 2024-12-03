Назван средний платеж по автокредиту в России

Средний платеж по автокредиту в России составляет почти 50 тысяч рублей — за 11 месяцев 2024 года показатель увеличился на 12%, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование финтех-компании «Баланс-Платформа».

Средний платеж по кредиту на новый автомобиль составил 49 361 рубль при среднем сроке автокредита четыре года и восемь месяцев, для автомобилей с пробегом — 49 622 рубля и шесть лет и четыре месяца соответственно, подсчитали аналитики. Средний размер автокредита за 11 месяцев года также вырос на 12%.

Самый высокий средний платеж в 2024 году вносили в Дальневосточном федеральном округе — 68 100 рублей. На втором месте — Центральный федеральный округ: 62 300 рублей. Третьим по дороговизне обслуживания автокредита стал Северо-Западный федеральный округ, где средний платеж составил 54 500 рублей.

При выборе срока кредита руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова рекомендует опираться на свои финансовые возможности. «Чем меньше срок вашего автокредита, тем меньше будет итоговая переплата по нему, но при этом ежемесячный платеж будет выше. Выбирайте комфортные для вас параметры кредита. Помните, что ссуду всегда можно частично или полностью погасить досрочно и размер платежа или срок кредита (в зависимости от выбранного вами варианта) будет уменьшаться», — говорит эксперт.

Предложения банков по кредитам на покупку автомобиля*: