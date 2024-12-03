Эксперт оценил вероятность заморозки вкладов в России

Сценарий заморозки вкладов в России невозможен, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Этот сценарий невозможен. Причина проста: тогда народ поднимет на вилы либо местных чиновников, либо ЦБ. Какой бы крепкой ни была вертикаль власти, гнева объединенного народа она все равно боится. Второе: у регулятора есть инструментарий для того, чтобы этого не допустить», — сказал Кричевский в комментарии Банки.ру.

По мнению Кричевского, страхи насчет заморозки вкладов слишком раздуты. Эксперт допустил, что банки могут столкнуться с дефицитом наличности, если клиенты массово побегут закрывать вклады. Однако этот вопрос решится в течение нескольких дней через пополнение банкоматов и снижение активности вкладчиков, уверен он. Кричевский также предположил, куда россияне могут направить деньги после закрытия вкладов.

«Во-первых, это недвижимость: спрос будет восстанавливаться по мере снижения ипотечных ставок. Во-вторых, непосредственно товары и экономика: люди будут тратить заработанное. Третий вариант — фондовый рынок, где будет идти поиск схожей доходности, что подстегнет котировки российского рынка. Возможно, часть средств выйдет из оборота через покупку валюты», — перечислил эксперт.

Он также признал, что снятие денег со вкладов способно разогнать инфляцию, но отметил, что у нее будет немало других факторов роста.

О том, что банки могут пойти на заморозку вкладов, в начале ноября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, при снижении ключевой ставки люди пойдут забирать деньги со вкладов и «на рынке начнется бешеная инфляция». Чтобы этого не случилось, банки могут ограничить снятие средств, предположил Зубец. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала идею о заморозке «бессмыслицей».

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