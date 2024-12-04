Банк ДОМ.РФ начал открывать номинальные счета для операторов ЦФА

Банк ДОМ.РФ открыл первый номинальный счет для оператора цифровых финансовых активов — компании «Токеник». Номинальный счет операторов ЦФА необходим для выпуска цифровых аналогов ценных бумаг в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов), которые подтверждают права инвестора на актив.

«Продукт для операторов ЦФА был разработан и предоставлен клиенту в кратчайшие сроки. В дальнейшем банк готов масштабировать сервис для новых клиентов-операторов ЦФА», — рассказала вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

В настоящее время в реестр операторов информационных систем (ОИС) ЦБ входит более 10 операторов информационных систем по выпуску ЦФА. Компания «Токеник» стала вторым оператором, внесенным в реестр ОИС в 2024 году.